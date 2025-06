Ausflug mit Anna-Maria Ferchichis Kindern endete mit Tränen

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Mann Bushido (46) hatten vor Kurzem einen behördlichen Termin, der für die Familie alles andere als entspannt verlief. Gemeinsam mit vier ihrer Kinder besuchten sie die deutsche Botschaft in Dubai, wo neue Reisepässe beantragt werden mussten. In ihrer Instagram-Story berichtete Anna-Maria, dass alle Kinder während der etwa einstündigen Wartezeit in einem Raum ohne Handys nacheinander weinten, wütend waren oder sich beleidigt benahmen. "Holy Moly… Alle vier in einem Raum ohne Handy", schrieb sie entnervt und schilderte das Durcheinander des Ausflugs.

Die stressige Atmosphäre wurde durch Bushidos Streiche nicht unbedingt besser. Der Rapper offenbarte in dem Video, dass er während des Wartens "miese Pranks" gemacht habe – sehr zur Unzufriedenheit seiner ältesten Tochter Aaliyah, die kommentierte: "Die waren nicht witzig." Anna-Maria zeigte sich ebenfalls erschöpft von der angespannten Dynamik. Ihre Follower brachte die 43-Jährige zum Schmunzeln, als sie die Frage aufwarf, wie andere Eltern solche Situationen ohne digitale Ablenkung meistern. Am Ende dürfte allen Beteiligten klar gewesen sein, wie dringend ein entspannter Urlaub gebraucht wird.

Die achtfache Mutter sprach erst kürzlich in ihrem "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"-Podcast darüber, wie die Herausforderungen des Familienlebens das Ehepaar oft fordern. Besonders die Ankunft ihrer Zwillinge 2013 stellte eine große Umstellung dar und führte zu dem Gefühl, dass sie weniger Zeit füreinander hatten. "Von dem Moment an hatte ich gar keine Zeit mehr für dich", gestand sie dem 46-Jährigen. Seine sanfte Bitte lautete daraufhin: "Die Woche hat sieben Tage. Gib' mir doch einen." Gleichzeitig betonte Bushido, keinen Druck aufbauen zu wollen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Laila und Aaliyah Ferchichi, Kinder von Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

