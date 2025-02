Nach Buhrufen gegen Taylor: Travis Kelces Herz ist gebrochen

Es sind nur wenige Tage seit der Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles beim Super Bowl vergangen. Doch neben dem Spiel sorgen vor allem die Buhrufe gegen Travis Kelces (35) Freundin Taylor Swift (35) für Gesprächsstoff. Die "Love Story"-Interpretin hatte es sich in einer VIP-Suite gemütlich gemacht, doch als die Kameras auf ihr Gesicht schwenkten, schlug ihr die überraschende Reaktion der Zuschauer entgegen. Ein Insider enthüllt nun gegenüber Daily Mail, dass dem Sportler "bewusst" war, was passierte, und er sich dabei komplett "hilflos" fühlte: "Ihr Gesichtsausdruck hat ihn sehr mitgenommen. Er beschützt sie immer und das alles brach ihm das Herz."

Die Quelle verrät weiter, dass der Star der Kansas City Chiefs bereits eine "harte Nacht" vor dem Match hatte, doch dass seine Partnerin diese unerwartete Reaktion bekam, habe die Musikerin sichtlich verletzt - was er eindeutig erkennen konnte. Die Buhrufe sorgten offensichtlich nicht nur bei Travis für Verwirrung, sondern auch bei der Songwriterin selbst. Wie ein Video auf dem offiziellen NFL-Account auf Instagram zeigt, meinte Taylor in dem Moment komplett überfordert: "Was ist hier los?"

Eine Erklärung für die Buhrufe gegen die 35-Jährige dürfte sein, dass Taylor ursprünglich aus Pennsylvania stammt – ebenso wie die Gegner der Chiefs. Da die Sängerin in der Vergangenheit häufig in Fanartikeln der Eagles gesehen wurde, sehen zahlreiche Fans des Teams ihren Wandel – der augenscheinlich auf ihren Partner zurückzuführen ist – als kritisch an. Nach der Aktion meldeten sich jedoch etliche Stars unterstützend im Netz zu Wort. So schrieb die Tennis-Ikone Serena Williams (43) auf der Plattform X: "Ich liebe dich, Taylor, hör nicht auf diese Buhrufe!"

Getty Images Ashley Avignone, Alana Haim, Ross Travis, Taylor Swift, Este Haim und Danielle Haim beim Super Bowl

Getty Images Serena Williams, Dezember 2024

