Album-Flop soll Katy Perry und Orlandos Beziehung belasten

Eigentlich sollte ihr neues Album "143" ein musikalisches Comeback markieren – doch für Katy Perry läuft derzeit nicht alles nach Plan. Laut einem Insider soll die 40-Jährige stark unter der verhaltenen Resonanz auf ihre neue Musik leiden. Die Reaktionen von Kritikern und Fans seien gemischt, einige hätten das Werk sogar als enttäuschend bezeichnet – ein harter Schlag für die sonst so selbstbewusste Sängerin. Doch die Kritik trifft offenbar nicht nur Katy selbst. Auch ihre Beziehung zu Schauspieler Orlando Bloom (48) soll jetzt unter der angespannten Stimmung leiden. "Die verhaltene Resonanz auf ihr Album hat Katy schwer getroffen – sie war zutiefst frustriert und stand emotional enorm unter Stress", so ein Insider gegenüber People.

Auch die Vorbereitungen für ihre geplante Tour laufen nicht wie gewünscht. Hinter den Kulissen soll es organisatorische Probleme geben, außerdem sei die Nachfrage nach Tickets bisher verhalten – ein zusätzlicher Dämpfer für die Sängerin. Die berufliche Belastung wirke sich zunehmend auf ihr Privatleben aus. "Orlando war sehr verständnisvoll, aber es hat natürlich für Spannungen in der Beziehung gesorgt", erklärt die Quelle weiter. Von einer ernsthaften Krise sei jedoch nicht die Rede – im Gegenteil: Orlando stehe Katy in dieser schwierigen Phase zur Seite.

Es ist nicht das erste Mal, dass Katy berufliche Rückschläge einstecken muss. Zuletzt sorgte ihre Teilnahme an einem Weltraumflug mit einem rein weiblichen Team für Diskussionen. Frühere Erfahrungen mit Kritik an ihrer Musik hatten bei Katy (40) bereits in der Vergangenheit zeitweise zu Depressionen geführt. Damals half ihr der Rat ihres Therapeuten: "Was andere von dir denken, ist nicht dein Problem."

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2023

Anzeige Anzeige