Traurig? Katy Perry erstmals nach Trennungsgerüchten gesehen

Katy Perry (40) wurde kürzlich in Sydney, Australien, gesichtet – und das ohne ihren Verlobten Orlando Bloom (48). Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die Sängerin den Luna Park zusammen mit ihrer vierjährigen Tochter Daisy besucht. Auffällig war dabei nicht nur ihr kuscheliger Bären-Overall, sondern auch ihre scheinbar gedrückte Stimmung. Während Katy Zeit mit ihrer Tochter verbrachte, zeigte sich Orlando auf der anderen Seite der Welt beim Tribeca Festival in New York City. Dort posierte er gut gelaunt auf dem roten Teppich, begleitet von ihrem Teacup-Pudel Biggie Smalls.

Hintergrund des auffälligen Alleingangs: Seit wenigen Tagen kursieren Gerüchte über Spannungen in der Beziehung des Paares. Diese sollen durch Katys zuletzt enttäuschende berufliche Erfolge angefacht worden sein. Ihr Album "143", das im September 2024 veröffentlicht wurde, erhielt überwiegend negative Kritiken – und auch auf ihrer aktuellen "Lifetimes"-Tour läuft nicht alles rund. Insbesondere die 40-Jährige soll die schlechte Resonanz auf Album und Tour schwer getroffen haben. Laut einer Quelle habe Orlando zwar Verständnis für die Situation gezeigt, jedoch sei der Stress letztlich nicht spurlos an ihrer Beziehung vorbeigegangen.

Katy und Orlando lernten sich 2016 kennen und sind seit 2019 verlobt. Lange galten die beiden als absolutes Traumpaar. Gemeinsam haben sie Tochter Daisy, während Orlando außerdem einen Sohn aus seiner Ehe mit dem Model Miranda Kerr (42) hat. Ein Insider behauptete nun allerdings gegenüber Page Six, dass das Paar fortan getrennte Wege gehe: "Es ist aus. Sie warten darauf, dass ihre Tour vorbei ist, bevor sie sich trennen." Die Gerüchte lassen Katy und Orlando bislang unkommentiert.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity Fair Oscar Party

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

