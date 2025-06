Überraschung: Dieser Promi wird heute bei KDRS rausgevotet

Bei Kampf der Realitystars wird es mal wieder eng für einen der prominenten Teilnehmer. In Folge sechs dürfen die Kandidaten wie gehabt darüber entscheiden, wem die Sendezeit abgedreht wird. In der "Stunde der Wahrheit" mit Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) versammeln sich alle Stars für die Eliminierung. Durch das gewonnene Safety-Spiel konnten Giuliana Farfalla (29), Jona Steinig (29) und Tara Tabitha (32) die Immunität ergattern – unter allen anderen muss nun ausgewählt werden. Am Ende gehen die meisten Stimmen an Can Kaplan. Der Unternehmer nimmt es gelassen: "Ich gehe erhobenen Hauptes. Entweder man mag mich oder nicht."

Doch damit ist der Drops noch nicht gelutscht: Die Neuankömmlinge Laura Lettgen, Bela Klentze (36) und Frank Fussbroich (56) haben auch noch etwas zu sagen. Normalerweise dürfen die Neuen am Starstrand ebenfalls einen ihrer Kollegen kicken, doch dieses Mal läuft alles anders. "Wir drehen das Ganze um: Ihr habt die Macht, zwei der bereits ausgeschiedenen Stars wieder zurückzuholen", erklärt Arabella. Darf Can nun direkt zurückkehren oder wählen die Neuankömmlinge jemand anderen? Wer das goldene Ticket zurück in die Sala erhält, wird in Folge sechs jedoch nicht mehr aufgelöst – die Fans müssen sich also noch bis zur kommenden Woche gedulden.

Auch die bereits ausgeschiedenen Kandidaten sind in dieser Staffel bei der "Stunde der Wahrheit" mit von der Partie – sie dürfen auf Bänken Platz nehmen und das Publikum spielen. Dort versammeln sich mittlerweile Ailton (51), Daymian Weiß, Anouschka Renzi (60), Shawne Fielding-Williams (55), Linda Nobat (30), Hati Suarez, Martin Semmelrogge (69), Christin Okpara (29) sowie Annina Semmelhaack. Anita Latifi (29) musste in Folge sechs ebenfalls überraschend die Sala verlassen – Grund dafür ist eine Schwangerschaft. Daher darf sie auch als Einzige nicht zurück in die Show gewählt werden.

RTLZWEI Can Kaplan, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidaten Frank Fussbroich, Laura Maria Lettgen und Bela Klentze

