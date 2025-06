Wegen Trennung? Orlando Bloom ist aktuell "sehr emotional"

Orlando Bloom (48) hat während eines Auftritts bei der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" überraschend offenbart, dass er derzeit "sehr emotional" sei. Begleitet wurde der Schauspieler dabei von seinem kürzlich adoptierten Teacup-Pudel Biggie Smalls, den er als seinen emotionalen Unterstützer bezeichnete. "Er ist ein echter emotionaler Unterstützungs-Hund, weil ich gerade wirklich emotional bin", scherzte Orlando während der Sendung. Auf Fotos, die dem Magazin Hello! vorliegen, sieht man, wie Orlando seinen Hund während des Interviews beschützend in seinen Armen hält. In den letzten Wochen kursieren Gerüchte, dass seine Beziehung zu Sängerin Katy Perry (40) in der Krise stecke. Während Katy aktuell mit ihrer Tochter Daisy Dove (4) auf Tour in Australien ist, befindet sich Orlando in New York, unter anderem für das Tribeca Festival.

Die beiden Stars, die sich ursprünglich 2016 bei einer Golden-Globes-Party kennenlernten, hatten in der Vergangenheit bereits Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung. Nach einer Trennung im Jahr 2017 fanden sie nach einiger Zeit wieder zueinander und verkündeten 2019 ihre Verlobung. Katy gab in einem Interview preis, dass beide durch intensive Selbstreflexion und eine spezielle Therapie im sogenannten Hoffman-Institut ihre Beziehung stärken konnten. Dennoch scheint es laut Berichten derzeit Spannungen zwischen ihnen zu geben, die sie möglicherweise nach dem Ende von Katys aktueller "Lifetimes Tour" klären wollen.

Während Katy kürzlich mit Tochter Daisy in Sydney gesichtet wurde, wo sie gemeinsam den Luna Park besuchten, zeigte sich Orlando solo in New York. Der Schauspieler posierte gut gelaunt auf dem roten Teppich des Tribeca Festivals und ließ sich dabei von seinem kleinen Hund begleiten. Die gemeinsame Tochter Daisy, geboren 2020, verbindet das Paar weiterhin, auch wenn ihre Zukunft als Paar ungewiss scheint. Orlando scheint in Biggie Smalls offenbar einen treuen Begleiter gefunden zu haben, der ihm in dieser möglicherweise schwierigen Phase Trost spendet.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity Fair Oscar Party

