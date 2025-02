Als verlobtes Paar? Dua Lipa und Callum Turner genießen Date

Dua Lipa (29) und Callum Turner (34) wurden am Mittwochabend beim gemeinsamen Date im Chiltern Firehouse in London gesichtet. Das Paar verließ den Promi-Hotspot gegen 2 Uhr morgens Hand in Hand. Die Sängerin trug einen auffälligen Ring an ihrem linken Ringfinger, der die jüngsten Verlobungsgerüchte weiter anheizt: Der schicke Goldring mit einem eleganten Solitär-Diamanten soll umgerechnet fast 30.000 Euro wert sein. Während Dua in einer bordeauxroten Lederjacke mit Fellkragen und einer schwarzen Hose glänzte, zeigte sich Callum in einer blauen Harrington-Jacke, einem schwarzen Shirt und eleganten Loafers.

Seit etwas mehr als einem Jahr sind die beiden offiziell in einer Beziehung. Bereits im Januar sorgte das Paar für Schlagzeilen, als es gemeinsam auf einer Party zur Serie "Masters of the Air" in London auftauchte. Zuletzt wurden sie beim romantischen Tanzen unter dem Eiffelturm während eines Paris-Trips gesehen, was Fans weltweit zum Schwärmen brachte. Eine offizielle Bestätigung der Verlobung steht noch aus – doch ihre öffentlichen Auftritte sprechen für sich. Dua bereitet sich aktuell auf ihre "Radical Optimism"-Tour vor. Im März wird die 29-Jährige dann in Australien und Neuseeland auftreten, bevor sie nach Europa und Nordamerika weiterzieht.

In Interviews sprach Dua offen über ihre emotionalen Erfahrungen und wie sie diese zu ihrem aktuellen Glück führten. In einem Gespräch mit Apple Music 1 reflektierte sie: "Ich musste lernen, was ich wirklich brauche, und meinen Selbstwert zurückgewinnen." Zuvor hatte sie in früheren Beziehungen Situationen erlebt, die ihr Selbstvertrauen erschütterten. Nun hat sie, wie sie sagt, ihre "Nicht-Verhandelbaren" definiert. Darunter versteht sie Prinzipien, die sie sowohl in Freundschaften als auch in Liebesbeziehungen leiten.

ActionPress / Aissaoui Nacer / BACKGRID Dua Lipa und Callum Turner, Februar 2025

Getty Images Sängerin Dua Lipa, Paris Fashion Week 2025

