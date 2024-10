Bruce Springsteen wollte seinen Kindern den Ruhm ersparen

Bruce Springsteen (75) und seine Frau Patti Scialfa (71) hielten ihre drei Kinder absichtlich von seiner Berühmtheit fern, als sie jünger waren. In einem Interview mit The Times erklärte Bruce, warum sie Evan, Jessica und Samuel nicht frühzeitig mit seinem Ruhm konfrontierten: "Oftmals haben wir sie dem einfach nicht ausgesetzt. Wenn sie mich im Radio hörten, riefen sie: 'Bruce Springsteen!' So trennten sie ihren Vater von dieser abstrakten Figur, die auch Teil ihres Lebens war."

Weiter erzählte der Musiker: "Sie kamen ein paar Mal zu meinen Konzerten, kehrten dann aber in ihre Zimmer zurück, um Videospiele zu spielen, und wussten nicht viel über meine Karriere, außer dem, was sie vielleicht gelesen hatten." Doch als sie älter wurden, änderte sich das: "Dann wollten sie ihre Freunde mitbringen", teilte Bruce mit. Trotz seines Ruhms haben Evan, Jessica und Samuel ihren eigenen Weg gefunden. "Sie haben ihr eigenes Leben gewählt, ihre eigenen Karrieren entwickelt und ihre eigenen Partner und Familien gefunden, alles in angenehmer Distanz zu meinem Job", fügte er stolz hinzu. Bruce beschrieb auch, wie er nach den Shows immer sofort in seine Vaterrolle zurückkehrte: "Sobald ich von der Bühne ging, war ich der Chauffeur, der die Kinder um sechs Uhr morgens zur Schule bringt", scherzte er.

Bruce und Patti kennen sich bereits seit Pattis 17. Lebensjahr und heirateten 1991. "Wir waren Freunde, bis wir 1988 ein Paar wurden", erinnerte sich Bruce. In der Dokumentation "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band", die kürzlich beim Toronto Film Festival gezeigt wurde, gab Patti erstmals bekannt, dass bei ihr 2018 ein multiples Myelom diagnostiziert wurde. Bruce erklärte gegenüber der Times: "Es wurde früh erkannt, und ihr geht es großartig." Er betonte jedoch, dass Patti es ihrem Publikum schuldig gewesen sei, es zu erzählen, da sie seit fünf Jahren nicht gesehen wurde. "Es ist wichtig, dass die Fans wissen, was los ist." Das verdeutlicht, dass die prominente Familie trotz ihres Ruhms ein ganz normales Leben mit seinen Höhen und Tiefen führt.

Getty Images Bruce Springsteen in der Super-Bowl-Halbzeitshow 2009

MEGA Bruce Springsteen beim Dinner mit Frau Patti Scialfa in Barcelona 2023

