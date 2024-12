Mariah Carey kassiert jährlich Millionen mit Weihnachtshit

Es ist wieder so weit: Mariah Carey (55) läuft rauf und runter im Radio mit ihrem Weihnachtsklassiker "All I Want for Christmas Is You". Seit seiner Veröffentlichung 1994 scheint der Song Jahr für Jahr nur weiter seine Beliebtheit zu steigern und steht im Dezember meist an der Spitze der Charts. Den Angaben der New York Post zufolge bringt Mariah ihr Hit jährlich ein unglaubliches Vermögen ein. Demnach verdiene sie mit ihrem berühmten Weihnachtslied rund drei Millionen Euro pro Jahr. Dazu kommen wohl insgesamt circa 60 Millionen Euro an Tantiemen.

Es wird schnell klar, dass die Künstlerin schon allein mit diesem einen Song inzwischen stinkreich geworden ist. "All I Want for Christmas Is You" wird voraussichtlich auch die kommenden Jahre eine wahre Schatzgrube für die Musikerin sein – ein Abbruch der Popularität des Songs deutet sich derzeit keinesfalls an. Laut Celebritynetworth hat dieser Hit sogar einen großen Anteil daran, dass Mariah einen äußerst üppigen Kontostand habe: Inzwischen soll sie spektakuläre 340 Millionen Euro ihr Eigen nennen dürfen.

Einen großen Anteil an dem Erfolg von Mariah machen natürlich ihre treuen Anhänger aus. Zu den zahlreichen Fans der Künstlerin zählen auch waschechte Stars und namhafte Kollegen aus der Musikbranche. Bei ihrem vergangenen Konzert der "Christmas Time"-Tour in New York trat die 55-Jährige laut Daily Mail während ihres Auftritts in der Barclays Center Arena in die Menge. Dort signierte sie völlig unerwartet die Brust von niemand Geringerem als Rihanna (36)! Diese wiederum kommentierte den Moment lachend: "Mariah Carey signiert meine T*tte, Leute. Das ist verdammt episch."

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige