Ehe-Drama: Katy Perry und Orlando kämpfen nun um ihre Liebe

Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) durchleben gerade schwierige Zeiten. Um die Popsängerin und den Schauspieler kursieren Trennungsgerüchte. Die Gründe verrät ein Insider gegenüber Daily Mail. Demnach sollen die Misserfolge der Musikerin ihre Liebe belasten. Die "I Kissed A Girl"-Interpretin musste zuletzt Kritik an ihrem neuen Album, ihrer Welttournee und ihrem kurzlebigen Weltraumflug aushalten. "Es gibt nicht viele Menschen, bei denen sie ihre Emotionen abladen kann, aber offensichtlich kann sie das bei Orlando", plauderte die Quelle aus. Offenbar haben sie ihre Ehe aber noch nicht aufgegeben: "Sie wissen, dass sie die Dinge in Ordnung bringen müssen, und sie wollen es beide versuchen."

Orlando ist momentan beruflich stark eingebunden. Der Brite befindet sich zurzeit auf Promo-Tour für seinen neuen Film "Deep Cover". In der Action-Komödie ist er an der Seite von Bryce Dallas Howard zu sehen, die er sehr schätzt. In einem Interview in der Radioshow "Heart Breakfast with Jamie and Amanda" berichtete er von ihrer Verbindung mit seiner Tochter Daisy Dove Bloom (4): "Sie brachte Daisy das Aquarellmalen bei. [...] Dieser Engel hier hat sie so toll vorbereitet. Ich bin nach Hause gegangen und habe ihr ein Aquarellset gekauft, und sie malt jetzt mit Wasserfarben und liebt es."

Katy und Orlando sind seit ihrer Verlobung 2019 ein unzertrennliches Traumpaar gewesen, doch in letzter Zeit häufen sich die Indizien für ein Liebes-Aus. Nachdem die Brünette während eines Konzerts in Australien bezeichnende Andeutungen gemacht hatte, sprach ein Informant gegenüber Page Six vom Ende ihrer Beziehung. "Es ist aus. Sie warten darauf, dass ihre Tour vorbei ist, bevor sie sich trennen", behauptete der Tippgeber.

Getty Images Bryce Dallas Howard und Orlando Bloom, Juni 2025

Getty Images Katy Perry, 2025

