Kate Beckinsale schläft mit Asche ihrer toten Katze im Bett

Kate Beckinsale (50) trauert! Im Juni starb ihr Kater im hohen Alter von 19 Jahren. Die Schauspielerin und Kater Clive waren ein Herz und eine Seele gewesen. Regelmäßig hatte die Katzenliebhaberin ihre Fans mit süßen Updates über ihren Stubentiger erfreut. Der Abschied fiel ihr sichtlich schwer. Jetzt fällt sie durch ein bizarres Geständnis auf – Kate teilt sich mit der Asche ihres Katers das Bett!

Nach dem Tod ihres pelzigen Freundes war Kate untröstlich. "Jeder einzelne Teil meines Hauses fühlt sich an, als sollte er darin sein", klagte sie. Nun gesteht die "Van Helsing"-Darstellerin: Sie vermisst ihren Clive sogar so sehr, dass sie jede Nacht mit seiner Asche schläft. Auf Instagram schreibt sie: "Nennt mich verrückt, aber ich schlafe jede Nacht mit seinem kleinen Sarg in meinem Bett."

Kate und Clive waren eben ein unzertrennliches Duo. Gerne präsentierte sie ihre grau-weiße Perserkatze in süßen Outfits, manchmal trugen sie einen Partnerlook. Auch zu Weihnachten und Halloween bekam er sein eigenes Kostüm. Im Netz verwandelte sie den Stubentiger sogar schon in eine Pizza.

