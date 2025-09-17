So schwer war Durek Verretts erstes Treffen mit den Royals

Das erste Treffen zwischen Durek Verrett (50) und seinen Schwiegereltern, König Harald V. (88) und Königin Sonja von Norwegen (88), verlief alles andere als reibungslos. In der kürzlich erschienenen Netflix-Dokumentation "Rebel Royals: An Unlikely Love Story" erinnert sich Durek an den Moment, als er erstmals den Palast in Oslo betrat. "Als ich die Königin und den König traf, starrten sie mich nur an, und es war völlig still", erzählt der Schamane. Besonders seine Kleidung – ein Kimono und Cowboystiefel – schien Unbehagen bei den Eltern seiner Frau, Prinzessin Märtha Louise (53), ausgelöst zu haben: "Ich wusste nicht, dass ich einen Anzug hätte tragen sollen, weil ich dachte, ich könnte ganz ich selbst sein, wie Märtha gesagt hatte."

Wie der 50-Jährige erklärt, fühlte er sich von den norwegischen Royals oftmals missverstanden. "Fast alles, was ich tat, war falsch, und das machten sie Märtha immer deutlich", offenbart er und fügt hinzu: "Es war nicht so, als würden sie sagen: 'Willkommen in unserer Familie, wir verstehen dich und lieben dich.' Es war eher so: 'Warum bist du mit diesem Mann zusammen?'" Auch die Reaktionen der norwegischen Öffentlichkeit auf den ersten schwarzen Mann, der in eine europäische Königsfamilie einheiratete, setzten ihm zu. Rassistische Anfeindungen und Drohungen waren für Durek traurige Realität, und er bemängelt, dass die Königsfamilie erst spät öffentlich zu seiner Verteidigung Stellung bezog.

Prinzessin Märtha und Durek sind ein Paar, das immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Die Netflix-Dokumentation thematisiert ihre Beziehung – von den Herausforderungen als Partner eines Royals bis hin zum medialen Druck. Gerade Durek, der als spiritueller Berater in den USA bekannt wurde, geht offen mit seinen Erfahrungen um. Die Doku porträtiert die unkonventionelle Liebesgeschichte der beiden, die fernab von Erwartungen und königlicher Etikette ein eigenes Kapitel aufgeschlagen haben. Für Märtha Louise bedeutete dies auch einen schwerwiegenden Schritt: Sie trat von ihren offiziellen königlichen Aufgaben zurück, um ihrer Beziehung den nötigen Freiraum zu geben.

Anzeige Anzeige

IMAGO / NTB Durek Verrett, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / PPE König Harald und Königin Sonja von Norwegen, August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024