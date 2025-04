Premiere: Tara Tabitha zeigt endlich ihren neuen Partner

Wochenlang machte Tara Tabitha (32) ein Geheimnis um den neuen Mann an ihrer Seite. Nun lässt der Realitystar in einem Instagram-Video die Pärchen-Bombe platzen. Sie ist mit ihrem Reality-TV-Kollegen Dennis Lodi zusammen! "Darf ich vorstellen... die Queen und ihr Löwe", schreibt sie zu dem niedlichen Clip, auf dem die beiden Verliebten miteinander herumturteln und sich einen leidenschaftlichen Kuss geben.

In nur wenigen Minuten wird die Kommentarspalte geflutet: Auf diese Neuigkeit haben sowohl Taras Fans als auch andere TV-Stars sehnsüchtig gewartet. "Endlich ist es raus! Keiner hat es so verdient wie du, Tara! Alles Glück der Welt, du Königin", schreibt zum Beispiel Carina Nagel, während Pia Tillmann (39) schwärmt: "Ich freue mich so sehr für euch! Nur Liebe und Glück für euch." Taras ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kollegin Laura Maria Lettgen nennt die beiden "Mausis" und fügt ein Herz-Emoji hinzu. Taras Community scheint aber auch überrascht davon zu sein, dass es sich bei Taras neuer Liebe um Dennis handelt. "Das habe ich nicht kommen sehen", staunt eine Followerin, eine andere bezeichnet die beiden aber direkt als: "Perfect Match."

Wo genau sie sich kennengelernt und verliebt haben, hat die Österreicherin bis jetzt noch nicht verraten. Allerdings standen sie in den vergangenen Monaten nicht nur einmal gemeinsam vor der Kamera. Sowohl Tara als auch Dennis waren Teil der aktuellen Staffel von The 50 und beide werden auch bei der neuen Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen sein, die am 7. Mai startet. Ob es zwischen den beiden Turteltauben vielleicht am Strand von Thailand gefunkt hat, wird sich spätestens bei der Ausstrahlung zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha im April 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Dennis Lodi, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige