Nach zehn Staffeln: Frank Rosin steigt bei "The Taste" aus!

Frank Rosin (56) gibt den Löffel ab! Seit zehn Staffeln fungiert er als Coach bei der Casting-Kochshow The Taste –zusammen mit Alexander Herrmann ist er der einzige Profikoch, der von Beginn an dabei ist und den Nachwuchsköchen mit Rat und Tat zur Seite steht. Heute Abend läuft das Finale der Jubiläumsstaffel – doch danach soll es eine überraschende Änderung geben: Für Frank wird es wohl die letzte "The Taste"-Show sein!

Bild will erfahren haben, dass der Sternekoch aussteigt. Er habe aufgrund vieler anderer Formate, zum Beispiel seiner Show Rosins Restaurants und wegen seiner eigenen Unternehmen so viel zu tun, dass keine Zeit mehr für "The Taste" bleibe. Deshalb habe Frank sich entschieden, nach zehn Jahren den Kochlöffel an den Nagel zu hängen. Im kommenden Frühjahr wird er aber noch in dem bereits abgedrehten Ableger "The sweet Taste" an der Seite von Alexander, Tim Raue (48) und Alex Kumptner (39) zu sehen sein.

Auch ein Nachfolger für Frank soll schon gefunden worden sein: Angeblich wird er von Nelson Müller (43) ersetzt. Er ist ebenfalls Sternekoch, hat schon viel Erfahrung im TV und sorgt mit seiner lockeren Art in diversen Formaten für Begeisterung.

SAT.1 / Benjamin Kis Frank Rosin, Alexander Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann, "The Taste"-Coaches

Getty Images Frank Rosin in seinem Restaurant "Rosin"

Steffi Adam / Future Image / ActionPress Nelson Müller bei einem Pressetermin zu "MasterChef Celebrity"

