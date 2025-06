Diesen Rat gibt König Charles einem 101-jährigen Veteranen

In der Grafschaft Lancashire, im Nordwesten Englands, traf König Charles III. (76) kürzlich auf einen beeindruckenden Gesprächspartner: Richard Brock, einen 101-jährigen Veteranen des D-Days. Bereits 2024 hatten sich die beiden erstmals in der Normandie unterhalten. Bei ihrem Wiedersehen gab der Monarch laut der Zeitung Daily Mail einen augenzwinkernden Gesundheitstipp: Nachdem er Brock für sein erstaunliches Alter gelobt hatte, sagte Charles: "Trinken Sie weiter Whisky." Der Veteran zeigte sich von der Begegnung begeistert und erzählte, der König habe ihn als erstaunlich für sein Alter bezeichnet.

Bei dem Besuch traf Charles auch mit lokalen Geschäftsleuten aus der Region zusammen. Besonders ins Gespräch kam er mit der Inhaberin einer Käsemanufaktur, der er von seiner Vorliebe für Schafskäse auf sogenannten "digestive biscuits", einer englischen Keks-Spezialität, erzählte. Obwohl er keinen Käse probierte, inspizierte er die Auslagen der Manufaktur und zeigte großes Interesse, berichtete Variety. Dies ist kein Wunder, denn König Charles ist bekannt für sein Engagement für traditionelle Lebensmittel und Nachhaltigkeit – Themen, die ihm seit jeher am Herzen liegen.

König Charles ist selbst nicht mehr der Jüngste, doch er hat noch ein paar Jahre, bis er Brock in Sachen Alter Konkurrenz machen könnte. Der britische Monarch, der am 14. November seinen 77. Geburtstag feiern wird, erlebt jährlich eine ganz besondere Tradition. Neben seinem tatsächlichen Geburtstag wird ihm auch mit der farbenfrohen "Trooping the Colour"-Parade im Juni gehuldigt. Schon diesen Samstag wird er wieder auf den Balkon des Buckingham-Palasts treten, um den Überflug der Royal Air Force zu genießen und so die Verbindung zwischen Tradition und Gegenwart zu feiern.

Getty Images König Charles bei der Royal Artillery, Juni 2025

Getty Images König Charles im Mai 2025

