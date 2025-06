Nackt ohne Penis: Alexander Skarsgård fühlte sich wie Ken

Alexander Skarsgård (48) hat für sein neuestes Projekt Nacktszenen der etwas anderen Art gemeistert. Für seine Rolle in der Science-Fiction-Serie "Murderbot" spielt der Schauspieler einen Androiden – ohne Geschlechtsteile. "Ich habe mich gefühlt wie Barbies Freund Ken", scherzt der schwedische Hollywoodstar mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Auch am Set habe er mit dem ungewöhnlichen Look polarisiert. Alexander scherzt: "Die Kollegen haben intensiv reagiert."

Für die neue Serie standen auch einige Actionszenen auf dem Plan – immerhin ist es der Job von Alexanders Androiden, für Sicherheit zu sorgen. Doch während Stars wie Tom Cruise (62) sich damit brüsten, jeden Stunt selbst durchzuführen, verfolgt der Sohn von Stellan Skarsgård (74) einen anderen Ansatz. "Ich bin faul und finde es viel angenehmer, mit einem Cappuccino im Wohnwagen zu sitzen, während mein Stuntman all diese geisteskranken Sachen macht", erklärt er. Dennoch habe er vollsten Respekt vor Actionhelden wie Tom, die in Stuntszenen so richtig aufgehen.

Das Privatleben von Alexander bleibt zumeist im Verborgenen, doch im vergangenen Jahr sorgte der "Big Little Lies"-Star für Aufsehen, als er und Tuva Novotny gemeinsam mit einem Kinderwagen gesehen wurden. Inzwischen steht fest, dass der 48-Jährige tatsächlich Vater geworden ist. Über seine Beziehung zu Tuva, die ebenfalls in der Filmbranche tätig ist, äußert sich Alexander jedoch nach wie vor nur selten. Die beiden scheinen ihre Familie und ihr Leben abseits des Rampenlichts sehr zu genießen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgård bei der Premiere von "Murderbot" in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgård, Berlinale 2023

Anzeige Anzeige