Prinzessin Kate strahlt bei erstem Auftritt nach Schulferien

Prinzessin Kate (43) hat nun in East London einen glanzvollen Solo-Auftritt hingelegt und damit ihren ersten öffentlichen Termin nach einer kurzen Auszeit mit ihrer Familie absolviert. Die 43-Jährige besuchte das neue V&A East Storehouse, eine beeindruckende Erweiterung des Victoria and Albert Museums, das mehr als 500.000 Ausstellungsstücke aus den Bereichen Mode, Film, Kunst und Design präsentiert. Nach einigen Tagen mit Prinz William (42) und den drei gemeinsamen Kindern, George (11), Charlotte (10) und Louis (7), kehrte die Prinzessin nun voller Elan in ihren royalen Arbeitsalltag zurück. Bei ihrer Führung durch das Museum erhielt Kate laut People Magazine spannende Einblicke in die Konservierung und Präsentation historischer Objekte.

Seit 2018 ist Kate Schirmherrin des Victoria and Albert Museums und engagiert sich aktiv für die Förderung kreativer Bildung. Bereits mehrfach hat sie sich für den Zugang von Kindern zur Kunst eingesetzt, etwa bei der Eröffnung des Young V&A 2023, das speziell für junge Besucher konzipiert wurde. "Sie war brillant im Umgang mit Kindern", sagte V&A-Direktor Tristram Hunt gegenüber dem People Magazine. Ihre eigene Liebe zur Kunst geht dabei auf ihr Studium der Kunstgeschichte an der Universität St. Andrews zurück: Hier entwickelte Kate nicht nur ihre kreative Perspektive, sondern lernte auch Prinz William kennen.

Der öffentliche Auftritt erfolgt nur wenige Tage vor einem der großen royalen Sommer-Events: Trooping the Colour, der traditionellen Geburtstagsparade für König Charles (76). Dort wird Kate gemeinsam mit ihren Kindern in einer Kutsche erwartet, während Prinz William die Parade hoch zu Ross anführt. Die kleinen Royals, allen voran Prinz Louis, sorgen bei solchen Anlässen oft für Lacher und Begeisterung. Die Vorfreude, den charmanten Nachwuchs bald wieder bei diesem spektakulären Ereignis zu sehen, ist groß.

Getty Images Prinzessin Kate besucht ein Kinderhospiz im Januar 2025 in Wales

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder George, Louis und Charlotte, Mai 2025

