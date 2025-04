Karina Wagner und ihr Steffen wollen bald zusammenziehen

Karina Wagner (29) hat spannende Neuigkeiten für ihre Fans: Die Reality-Darstellerin und ihr Partner Steffen Vogeno planen, schon bald zusammenzuziehen. In einer Instagram-Story erzählte Karina, dass die Vorbereitungen für den Umzug bereits in vollem Gange seien: Steffen soll noch dieses Jahr zu ihr nach Lüneburg ziehen. Bislang führen die beiden eine Fernbeziehung, da ihre Wohnorte etwa zwei Stunden auseinanderliegen. Dennoch sehen sich Karina und Steffen bereits jetzt regelmäßig: "Drei bis vier Tage die Woche kriegen wir fast immer hin!", so Karina.

Kennengelernt haben sich die beiden 2023 bei der Show Bachelor in Paradise. Damals funkte es zwar nicht, doch bei einer zweiten Chance abseits der Kameras fanden sie schließlich zueinander. Seit dem 13. Dezember des vergangenen Jahres sind sie offiziell ein Paar. Karina, die zuletzt in der RTL-Show Make Love, Fake Love vergeblich nach ihrem Mr. Right gesucht hatte, scheint mit Steffen nun endlich ihr Glück gefunden zu haben. Offen bleibt allerdings, wann genau der Umzug stattfinden soll und wie genau das Paar seine gemeinsame Zukunft plant.

Karina ist aus diversen Reality-Formaten bekannt und hat sich dort durch ihre offene und sympathische Art eine treue Fangemeinde aufgebaut. Auch in ihr Privatleben nimmt sie ihre Fans gern mit: Ob romantische Pärchen-Dates mit Steffen oder Einblicke in ihren Alltag – Karina teilt vieles auf ihren Social-Media-Kanälen. Nun scheint sie bereit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu sein – und die Fans dürfen gespannt sein, wie sich das neue Kapitel mit Steffen entwickelt!

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Star

Instagram / vogen_o Steffen Vogeno im Oktober 2022

