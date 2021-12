Britney Spears (40) holt jetzt zu einem Rundumschlag aus und trifft voll ins Schwarze! Ihr Ziel: die Journalistin Diane Sawyer (75). Diese hatte die Popprinzessin 2003 in deren Wohnung interviewt und die Aufnahmen von diesem Talk sind seitdem berüchtigt. Warum? Die Pressevertreterin hatte der Sängerin eine unangenehme Frage nach der nächsten gestellt und der damals 22-Jährigen damit sogar die Tränen in die Augen getrieben. 18 Jahre später äußert sich die "Toxic"-Interpretin nun zu dem Interview und lässt dabei kein gutes Haar an ihrer Gesprächspartnerin.

Via Instagram teilte Britney ein langes Statement, das inzwischen wieder gelöscht wurde, in dem sie das Skandal-TV-Interview auseinandernimmt und Diane stark kritisiert. "Was war das bitte für ein 'Du bist im Unrecht'-Ansatz? Meine Güte... einfach nur um mich zum Weinen zu bringen?", wettert die heute 40-Jährige. Doch um ihrem Ärger gänzlich Luft zu machen, legte sie noch mal nach: "Mein Manager hat diese Frau zu mir nach Hause geschickt und mich dazu gebracht, mit ihr im nationalen Fernsehen zu sprechen – und sie hat mich auch gefragt, ob ich ein Shopping-Problem habe! Wann hatte ich jemals ein Shopping-Problem?", empörte sich die "Circus"-Hitmacherin weiter.

Die Blondine regte sich ebenfalls über den Zeitpunkt auf, zu dem das Interview stattfand – nämlich kurz nach ihrer Trennung von Justin Timberlake (40), als sie noch total "geschockt" gewesen sei. "Ziemlich mies von meinem Vater und drei weiteren Männern, die plötzlich vor meiner Tür auftauchten, als ich kaum sprechen konnte... zwei Tage später brachten sie dann Diane Sawyer in mein Wohnzimmer... sie zwangen mich mit ihr zu reden!", betonte Britney.

Getty Images Britney Spears und Diane Sawyer bei einem Event in NYC im Dezember 2008

Getty Images Diane Sawyer bei einer Filmvorführung von "The Wife" in NYC im Juli 2018

MEGA Britney Spears und Justin Timberlake, 2002

