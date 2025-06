Rennfahrerin spielt eine Gastrolle bei "Alles was zählt"

Alles was zählt bekommt Zuwachs. Zum ersten Mal ist Carrie Schreiner mit von der Partie. Die Rennfahrerin steht zum ersten Mal für eine Serie vor der Kamera. Vom 16. bis zum 22. Juli dürfen Fans der Serie Carrie in den Folgen erleben. Ihre Rolle ist eine besondere: Sie spielt sich selbst. Lediglich der Name wurde ein wenig abgewandelt. Aufgrund einer Rückenverletzung kommt die Sportlerin in der Handlung zur Reha ins Steinkamp-Zentrum. Ihr erster Besuch am Set war für Schauspielneuling Carrie ein beeindruckender Moment, wie sie RTL erzählt: "Wenn man in dieses Steinkamp-Zentrum reingeht, ist das schon ziemlich cool – man kennt es ja aus dem Fernsehen."

Eine Rolle in einer Serie zu spielen, bedeutet in erster Linie eines: Text lernen. Ein Aspekt, der auch Carrie anfangs Sorgen bereitete. Davon abgehalten, zuzusagen, hat es die 26-Jährige aber nicht. "Erst dachte ich: 'Ja, wie cool.' Und dann: 'Oh je, Text lernen'", lacht sie im Interview. Ihre Zusage sei zwar spontan gewesen, lange gefackelt habe sie aber nicht. Und der Schauspieljob habe ihr richtig Spaß gemacht. Auch deshalb könne sie nicht ausschließen, in Zukunft noch mal vor der Kamera zu stehen: "Es hat mir viel Spaß gemacht. Man weiß ja nie, was kommt." Ihr Herz gehöre aber nach wie vor in erster Linie dem Motorsport.

Das Rennfahren wurde Carrie immerhin in die Wiege gelegt, denn schon ihr Vater fuhr Autorennen. Bereits mit zarten zehn Jahren begann sie ihre Karriere beim Kartfahren – in dem Sport konnte sie nur drei Jahre danach eine große Meisterschaft erreichen. Um 2012 herum wechselte Carrie in den sogenannten Formelsport und trat unter anderem in der ADAC Formel 4 an. Nach ihrem Wechsel in den GT-Motorsport nahm sie zudem an wichtigen Rennen wie dem 24-Stunden-Rennen am berühmten Nürburgring teil. Ihr Privatleben hält Carrie größtenteils aus der Öffentlichkeit. Allerdings soll sie schon länger eine Beziehung mit ihrem Rennfahrerkollegen Peter Treting haben.

Instagram / carrieschreiner Carrie Schreiner, deutsche Rennfahrerin

Instagram / carrieschreiner Peter Terting und Carrie Schreiner im April 2025

