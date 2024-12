So bereitet sich Aaron Taylor-Johnson auf Rollen vor

Aaron Taylor-Johnson (34) hat kürzlich darüber gesprochen, wie er sich mental und körperlich auf seine Rollen vorbereitet und welche Herausforderungen es dabei gibt. In einem Gespräch auf dem YouTube-Kanal Royal Court erklärte Aaron, wie er sich für jede Rolle individuell vorbereitet. "Es hängt von vielem ab – Gewohnheiten, Musik, Kleidung. Irgendwann wird das alles zu einer zweiten Natur", beschrieb er seinen kreativen Prozess. Währenddessen achte er darauf, die erarbeiteten Charakterzüge nach Drehschluss wieder abzulegen. "Man versucht, eine Aura abzulegen, die von den Rollen herrührt", so Aaron.

In einem Interview mit Capital erzählte Aaron Taylor-Johnson auch von den körperlichen Anforderungen, die er während der Dreharbeiten zu seinem neuen Marvel-Film "Kraven the Hunter" bewältigen musste. Für seine eigene Rolle habe er rund 18 Kilo Muskelmasse aufgebaut, was ein intensives Training und eine strenge Diät erforderte. Unterstützt wurde er während der Dreharbeiten von einem Ernährungsberater, der eigens gesunde Desserts für ihn kreierte, um seine Gelüste nach Süßem im Zaum zu halten. Zudem verzichtete er aufgrund des Ernährungsplans auch auf Alkohol. Der Schauspieler verriet aber, dass es in der Branche nicht unüblich sei, dass die Kostüme von Superhelden mit Polstern ausgestattet seien – und das nicht nur an den Armen. "Arme, alles. Hintern. Ich habe die verrücktesten Polsterungen gesehen", berichtete er mit einem Augenzwinkern. Auf die Frage, ob die Kostüme auch anderen Bereichen Form geben würden, antwortete er vieldeutig: "Vielleicht!"

Privat verbringt der gebürtige Brite seine Zeit vor allem mit seiner Frau Sam Taylor-Johnson und den gemeinsamen Töchtern Wylda Rae und Romy Hero. Das Paar, das für seine innige Beziehung bekannt ist, lernte sich 2008 am Set von Sams Film "Nowhere Boy" kennen, bei dem sie Regie führte und Aaron die Hauptrolle übernahm. Trotz eines Altersunterschieds von 23 Jahren führen die beiden eine harmonische Ehe und sollen sich laut Insidern gegenseitig sehr inspirieren. Auch Aarons Arbeitsweise scheint dabei eine Rolle zu spielen, denn dass er im Interview betonte, wie wichtig es sei, nach intensiven Dreharbeiten die emotionalen Lasten der Figuren abzuwerfen, hängt auch damit zusammen, dass er so sein Familienleben unbeschwert genießen kann.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson beim Fototermin für "Kraven the Hunter", November 2024

Getty Images Sam und Aaron Taylor-Johnson im April 2024

