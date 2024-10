Ein Jahr her: Matthew Perrys Tod wird noch immer untersucht

Am 28. Oktober des vergangenen Jahres ging die Nachricht um die Welt, dass Matthew Perry (✝54) gestorben ist. Seit seinem Ableben ist eine Menge passiert. So wurde bekannt, dass der Friends-Star an den Folgen einer Ketamin-Überdosis starb. Doch das ist noch nicht alles: Sein damaliger Assistent bekannte sich schuldig, ihm die tödliche Dosis gespritzt zu haben. Derzeit wird der plötzliche Tod des Schauspielers immer noch untersucht. Die neuesten Entwicklungen bekommt ihr im Promiflash-Video!

