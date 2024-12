Fake-Beziehung: Umut Tekin teilt gegen Kim Virginia aus

Kim Virginia Hartung (29) hielt sich in den vergangenen Tagen mit ihren Kommentaren zur Trennung von Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) nicht zurück. In einem Video im Netz warf sie den beiden vor, ihr Liebesdrama nur zu schauspielern. Jetzt äußert sich der Die Bachelorette-Star auf Instagram zu dem Thema und schießt zurück. "Du spannst dir von einer Freundin den Ex aus", wirft der Realitystar seiner Kollegin vor und bezieht sich damit auf die Beziehung der Influencerin mit Nikola Glumac (28). Allerdings scheint er zu bezweifeln, dass es sich dabei um echte Liebe handelt, da der Tattoo-Fanatiker Erfahrung mit Fake-Beziehungen habe: "Nikola kennt sich ja sehr gut aus. Der hat das ja schon mit Nadja so gemacht."

Ihre Vermutung, dass die beiden ihre Trennung vortäuschen, erklärte Kim vor wenigen Tagen auf TikTok. "Um wie viel wetten wir, dass Emma und Umut jetzt wieder zusammenkommen?", witzelte sie und machte sich über Fans lustig, die die emotionalen Posts der beiden TV-Stars ernst nahmen. Für ihre Theorie spreche auch, dass die beiden nun ganz locker über ihre gescheiterte Beziehung plaudern, nachdem sie sich anfänglich als am Boden zerstört gezeigt hatten.

Nach den Weihnachtstagen kursierten schon Gerüchte, dass das Pärchen, das sich bei Temptation Island kennengelernt hatte, wieder vereint sei. Allerdings stellte Umut schnell in den sozialen Medien klar: "Ich habe euch gesagt, ich fahre nach Hamburg. Wir hatten ein Gespräch. Und an den vermeintlichen Insider, [der meint], dass wir zusammen sind – nein, wir sind nicht zusammen."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Reality-Pärchen

