Diese Damen lädt "Bauer sucht Frau"-Marco auf seinen Hof ein

Rinderzüchter Marco aus Namibia sorgt in der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau International für Aufsehen. Der 38-Jährige hat fünf Bewerberinnen nach Deutschland eingeladen, um dort die erste Auswahl zu treffen. Die Frauen, darunter die jüngste mit 22 und die älteste mit 41 Jahren, könnten unterschiedlicher nicht sein. Marco entschied sich schließlich für eine ungewöhnliche Mischung und lud Pia, das "Küken" der Runde, und die 41-jährige Sabine zur Hofwoche nach Namibia ein. Besonders beeindruckt zeigte sich Marco von Sabines Leidenschaft für den Naturschutz – auch wenn er ihre Handschrift nicht lesen konnte.

Währenddessen ging es auf Bali bei Pferdewirtin Carmen deutlich hitziger zu. Die 42-Jährige empfing ihre zwei Auserwählten, Sven und Patrick, auf ihrer indonesischen Farm. Zwischen den beiden Männern entbrannte sofort ein Konkurrenzkampf. Patrick, der bereits von Liebe sprach, erweckte mit einem Foto von Carmen als Sperrbildschirm den Argwohn seines Mitbewerbers. Sven bezeichnete dies als "Stalking" und machte sich über Patricks Verhalten lustig. Carmen zeigte sich diplomatisch und blieb offen, mit wem sie ihre Hofwoche fortsetzen möchte. Patrick strapazierte jedoch die Nerven aller, als er jede Möglichkeit für einen Flirt nutzte.

Derweil startete Rentner Olaf in Portugal seine Suche nach der großen Liebe. Der 70-Jährige, der sich selbst als "antiken Topf" beschreibt, lebt auf einem Gnadenhof und will nun noch einmal neu durchstarten. Olaf, der die meisten Bewerbungen aller Kandidaten erhielt, lädt fünf Damen ein, um sie persönlich kennenzulernen. Ob der lebensfrohe Landwirt seinen passenden Deckel findet? Indessen sorgte auf Teneriffa Roger für Verwirrung, als er sich bei einer von drei Frauen bereits am ersten Tag festlegte. Das "Küsschen am Frühstückstisch" brachte der 52-jährigen Sophia einen klaren Vorteil, während Anke und Ute ihre Chancen noch ausloten müssen.

RTL Carmen, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin

RTL Olaf, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

