Realtalk: Hätte Temptation-Raffaela mit Marvin geschlafen?

Temptation Island ist vorbei – Raffaela und ihr Freund Jeremy haben den ultimativen Treuetest aber nicht bestanden. Nur wenige Folgen vor dem finalen Lagerfeuer fiel zwischen der 25-Jährigen und dem Stripper ein Kuss. Mehr lief aber nicht – wobei es den Anschein machte, als sei es ausgerechnet der Verführer, der auf die Bremse tritt. In ihrer Instagram-Story spricht Raffaela nun Klartext und beantwortet ehrlich die Frage eines Fans, ob sie sich auf Sex mit Marvin eingelassen hätte. "Habe ich mich auch schon oft gefragt", gibt sie zu und fährt fort: "Wenn ich wirklich ehrlich bin, wäre es wahrscheinlich so gelaufen: Ich wäre brutal motiviert an die Sache rangegangen – das kann ich nicht leugnen. Aber spätestens dann, wenn es ernst geworden wäre, wäre ich mittendrin in Tränen ausgebrochen."

Die Stuttgarterin scheint sich ziemlich sicher zu sein, dass sie diesen Schritt nicht bis zum Ende durchgezogen hätte. "Ich hätte wieder ein schlechtes Gewissen gehabt und dann hätte er mich im besten Fall noch trösten müssen. [...] Dann wären wir alle unbefriedigt aus der Situation rausgegangen – vor allem Marvin", erklärt sie. Tatsächlich passt diese Situation zu dem ambivalenten Verhalten, das die Reality-TV-Darstellerin in der Sendung des Öfteren an den Tag legte. Schon in Folge eins zeigte sich, dass sie offensichtlich nicht so wirklich weiß, was sie will: Obwohl sie in großen Tönen ankündigte, bei "Temptation Island" testen zu wollen, ob sie und Jeremy eine offene Beziehung führen könnten, brach sie kurz danach in Tränen aus und flehte ihren Freund an, den Verführerinnen in der Villa nicht näher zu kommen.

Mit diesem Versprechen starteten die beiden schließlich auch in das Experiment: Sie schworen beide, sich treu zu bleiben. Nachdem Raffaela trotzdem fremdknutschte, zog Jeremy daraus seine Konsequenzen. Beim finalen Lagerfeuer verkündete der 26-Jährige: "Ich bin Single. Wir werden hiernach getrennte Wege gehen. [...] Du kannst ein paar von deinen Sachen holen und dann verpisst du dich aus meiner Wohnung und was du danach machst, ist mir scheißegal."

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

