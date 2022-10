Eskaliert "Hochzeit auf den ersten Blick"-Nadines Ehekrise?

Spitzt sich der Streit zwischen Nadine und Christoph weiter zu? Bei Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich die Maschinenbauingenieurin und der 29-Jährige das Jawort, ohne sich zuvor gekannt zu haben. Nach der Eheschließung startete das frisch vermählte Paar direkt in die Flitterwochen. Doch dort kam es nur kurze Zeit später zu seinem ersten Streit: Nadine war von Christophs Distanz zu ihr enttäuscht. Die kleine Ehekrise scheint nun zu eskalieren, denn der Müllermeister kann weiterhin kaum Nähe zu seiner Frau Nadine zulassen!

Während sich die 35-Jährige zu Beginn ihres Ausfluges durch Amsterdam noch über die Fortschritte ihres Angetrauten freute, stellte sich kurz darauf Ernüchterung ein. "Er war ziemlich nervös, das habe ich gespürt. Seine Umarmungen waren sehr verkrampft. Es ist ein bisschen schwierig, mit dieser ganzen Situation umzugehen, dass er immer Step für Step nach vorne geht und plötzlich ist er fünf Schritte wieder nach hinten", gab die Berlinerin enttäuscht zu. Doch woran liegt es, dass sich der Niedersachse so sehr von seiner Frau distanziert? "Das ist bei mir innerlich so ein Gefühl. Das könnte mich bis in den Himmel hinaus heben, aber das könnte mich auch so an den Boden drücken. Und dieses Gefühl kenne ich nicht", versuchte Christoph zu erklären.

Dennoch rang er sich zu einem romantischen Kuss unter der Brücke während ihrer Schiffstour durch. Aber auch dieses Mal stand der freiwillige Feuerwehrmann unter Stress, was Nadine bemerkte. "Wenn ich merke, dass er angespannt ist, versuche ich ihn erst mal runterzuholen. Das habe ich auch auf dem Schiff zwei, dreimal versucht und ihm ins Ohr geflüstert, dass alles in Ordnung ist. Dass er sich beruhigen soll, dass er tief durchatmen soll. Aber er konnte es überhaupt nicht – er hat diesen Moment überhaupt nicht genossen", erzählte die Maschinenbauingenieurin und zeigte sich frustriert.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

