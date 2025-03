Neues Reality-Format: Diese Promis kämpfen bei "The Power"

Im Herbst 2025 wird es auf Joyn heiß hergehen: Die neue Strategy-Reality-Show "The Power" bringt neun Reality-Größen zusammen, die um Macht, Einfluss und ein Preisgeld von 40.000 Euro kämpfen, wie die Streaming-Plattform auf Instagram mitteilt. Cosimo Citiolo (43), auch bekannt als der "Checker vom Neckar", steht ebenso auf der Teilnehmerliste wie Vanessa Nwattu, die Temptation Island V.I.P.-Fans durchaus vertraut ist. Auch Lorik Bunjaku (28), Emma Fernlund (24), Serkan Yavuz (32), Dilara Kruse, Matthias Mangiapane (41), Leon Machère (32) und Nadja Großmann treten das große Machtspiel an.

Das Konzept der Show verspricht Spannung: Wer schmiedet die besten Allianzen? Wer manövriert sich taktisch klug durch das Spiel? Und wer entpuppt sich als Meister der Manipulation? Die Teilnehmer werden sich in unterschiedlichen Challenges beweisen müssen, während sie versuchen, ein geschicktes Netz aus Vertrauen und Täuschung zu spinnen. Joyn selbst beschreibt die Show mit den Worten "explosives Machtspiel" und verspricht den Zuschauern eine Mischung aus cleverer Strategie und emotionalen Höhepunkten. Während sich Reality-Fans auf actionreiche Szenen und strategische Intrigen freuen dürfen, bleibt offen, ob Freundschaften oder Loyalitäten die Show überleben werden oder ob eventuell sogar Feindschaften beigelegt werden.

Vor allem das angespannte Verhältnis zwischen Emma und Lorik dürfte für reichlich Zündstoff in "The Power" sorgen. Bereits bei "Temptation Island V.I.P." und Das Sommerhaus der Stars hatten die beiden keinen Hehl aus ihrer Antipathie gemacht. Vor einer Woche heizte Lorik das Feuer weiter an, als er in einem YouTube-Video gegen Emma und ihren Partner Umut Tekin (27) schoss. "Ich sag' mal so: Scheiße bleibt Scheiße", sagte er hämisch. Auch seine Freundin Denise Hersing (29) verschärfte den Ton. Sie bezeichnete das Paar als "irrelevant" und eine "Lachnummer", was verdeutlichte, dass die alten Wunden längst nicht verheilt sind.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, TV-Bekanntheit

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku

