Bricht "Rote Rosen"-Star Brigitte Antonius bald Weltrekord?

Brigitte Antonius (91), seit Jahren ein bekanntes Gesicht der Telenovela Rote Rosen, feiert am 27. Januar ihren 92. Geburtstag und könnte bald noch mehr Grund zur Freude haben. Die Schauspielerin spielt seit 18 Jahren die Rolle der Johanna Jansen in der beliebten ARD-Serie und wird von Produzent Jan Diepers als "älteste aktive Schauspielerin im deutschen Fernsehen" beschrieben. Aktuell prüft die Produktionsfirma, ob ihr dieser Titel nicht sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde sichern könnte. Brigitte selbst zeigt sich begeistert. "Das wäre doch toll", erklärte sie im Interview mit Bild.

Die aus Österreich stammende Schauspielerin ist für das Ensemble der in Lüneburg angesiedelten Telenovela unverzichtbar. Über ihre inzwischen achtzehnjährige Erfahrung am Set sagt sie selbstbewusst: "Ich bin die Mitbegründerin der Rosen." Früher nahm sie täglich selbst das Steuer in die Hand, um von ihrer Wohnung aus zum Drehort zu kommen. Doch mittlerweile wird sie aufgrund nachlassender Sehkraft von einem Fahrer abgeholt und zum Set gefahren. Die Schauspielerei bedeutet ihr alles, und die tägliche Arbeit am Set lässt sie regelrecht aufblühen. Trotz ihres Alters hat sie offenbar keinerlei Interesse daran, sich aus der Branche zurückzuziehen.

Privat beschreibt sich Brigitte als gläubige Christin, die großen Wert auf Spiritualität legt. "Ich bin sehr dankbar, dass ich noch hier sein kann. Ich bin mit meinem Schutzengel in regem Kontakt", verrät sie mit einem Lächeln. Ihre positive Einstellung scheint ein großer Teil ihres Erfolgsrezepts zu sein, das sie selbst mit ihrer unverkennbaren Frisur – markanter blonder Strähne und elegantem Auftreten – zu einer unverwechselbaren Persönlichkeit im deutschen Fernsehen gemacht hat. Bis zum 5. Mai ist für Brigitte aktuell Drehpause. Wie sie selbst sagt, verbringt sie ihren Geburtstag im österreichischen Burgenland.

ARD / Thorsten Jander "Rote Rosen"-Cast

Getty Images Brigitte Antonius, Schauspielerin

