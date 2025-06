Für diese Frauen ist die "Die Bachelors"-Reise schon vorbei

Die zweite Folge von Die Bachelors sorgte für emotionale Höhen und Tiefen, denn die erste richtige Rosenzeremonie stand an. Felix Stein und Martin Braun mussten eine schwierige Entscheidung treffen: Welche Damen möchten sie weiterhin näher kennenlernen? Für zwei Damen endete die Reise bereits nach wenigen Tagen: Teresa und Sarah mussten ihre Koffer packen und zurück nach Hause fliegen. Besonders Teresa zeigte sich zuvor eigentlich noch zuversichtlich: "Bevor ich nicht ein Date hatte, will ich nicht nach Hause gehen."

Die Entscheidung fiel den beiden Männern sichtlich schwer, doch nicht alle Kandidatinnen konnten eine Rose von Felix oder Martin bekommen. Während Teresa relativ gefasst wirkte, zeigte sich bei den anderen Damen eine ganz andere Gefühlslage. Tränen flossen und die Anspannung der Zeremonie erreichte ihren Höhepunkt, als klar war, dass für zwei Frauen der Traum von der Liebe in der Villa platzen würde.

Schon in der Auftaktfolge mussten Felix und Martin eine Entscheidung treffen. Allerdings ging es dabei nicht um den Rauswurf einer Frau, sondern um den Verbleib. Martin entschied sich für Lena. "Ich hatte das Gefühl, dass es schon so ein bisschen knistert zwischen uns", schwärmte er. Felix überreichte seine erste Rose an Aylin und kommentierte grinsend: "Das war so ein kleines 'Ich finde dich gut, geh mal nicht zu Martin'." Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern kamen beide Rosenkavaliere unterschiedlich an. Martin wurde als reif und erwachsen wahrgenommen, während die lockere Art von Felix besonders beim jüngeren Publikum Punkte sammelte.

RTL Martin Braun und Felix Stein von "Die Bachelors", 2025

RTL / Felix Stein Teresa von "Die Bachelors", 2025

RTL / Annette Etges Sarah von "Die Bachelors", 2025