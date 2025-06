Konkurrenzkampf? "Die Bachelors"-Felix & Martin klären auf

Bei der TV-Show Die Bachelors stehen Martin Braun und Felix Stein vor einer Herausforderung, die weit über die Suche nach der großen Liebe hinausgeht. Beide Männer haben jeweils ihr eigenes Team an Kandidatinnen, doch schon jetzt kristallisiert sich heraus, dass sich ihre Interessen überschneiden – so wie im Falle von Viviane und Seyma. Wie gehen die beiden mit der potenziellen Konkurrenzlage um? "Ich denke, ehrlich gesagt, niemals in Konkurrenz", erklärt Felix in einem Interview mit Promiflash. Martin meint: "Die Frau fürs Leben muss sich ja auch für einen entscheiden."

Das Zusammenspiel der beiden Bachelors soll laut eigener Aussage harmonisch bleiben. Auch wenn es dazu kommt, dass sie beide Interesse an derselben Frau zeigen, wird das Thema ohne Konflikte geklärt. Felix würde Martin sogar freiwillig den Vortritt lassen, solange er noch interessiert sei, und betont, dass er stets darauf bedacht sei, Freundschaften nicht zu gefährden. Martin sieht das ganz ähnlich und erklärt ebenfalls, dass sie dank ihres unterschiedlichen Frauengeschmacks selten aneinandergeraten.

Bereits in der ersten Folge gab es eine Situation, in der das System der Show auf die Probe gestellt wurde. Vor allem Viviane schien beiden Männern gleichermaßen zu gefallen, obwohl sie offiziell in Martins Team ist. Felix zeigte sich offen und gab im Einzelinterview zu: "Ich habe auch, ehrlich gesagt, gar nicht darauf geachtet, ob der Martin mit ihr gequatscht hat, ich kann nicht sagen, wie er sie findet. Ich will nicht irgendwo reingrätschen... aber vielleicht auch schon. Mal gucken." Auch Martin fand deutliche Worte für die attraktive operationstechnische Assistentin: "Tolle Frau. Sehr interessante Frau auch. Ich möchte sie weiter kennenlernen." Viviane selbst wollte sich jedoch nicht festlegen und erklärte: "Beide sind sehr interessant. Zu einem tendieren würde ich jetzt nicht unbedingt."

RTL / Lena-Luise Grellert Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" im Jahr 2025

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025