Wird Bill Kaulitz etwa bald von L.A. in die Schweiz ziehen?

Bill Kaulitz (35) und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) haben mit ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" erneut Einblicke in ihr Leben gewährt. In der zweiten Staffel, die teilweise in der Schweiz spielt, zeigen die Tokio Hotel-Stars unter anderem ihre Geburtstagsfeierlichkeiten in Zürich und Konzerteindrücke vom Summerdays Festival in Arbon. Besonders angetan war Bill von Zürich: "Ich fühle mich sehr wohl in Zürich – hübsch ist es da, sehr hübsch." Der Sänger, der aktuell in Los Angeles lebt, schwärmte davon, wie grün die Stadt sei und wie gut ihm das Wetter gefalle. Sogar die Idee, dorthin zu ziehen, ließ er verlauten: "Ich bin mein Haus schon wieder am Einrichten in Gedanken."

In einer der Folgen sieht man die Zwillinge auf dem Zürichsee schippern, wo Bill erneut betonte: "Ich finde, wir ziehen in die Schweiz!" Neben den Ausflügen durch die Schweiz sorgten die Kaulitz-Brüder auch durch ihre Geschenke für Gesprächsstoff. Eigentlich schenken sie sich laut eigener Abmachung nichts zum Geburtstag, doch Tom hielt sich nicht daran und überreichte seinem Bruder ein Survival-Kit mit einem Schweizer Sackmesser. Bill konterte daraufhin spontan mit einem selbst gebastelten Gutschein für einen "Benimm dich"-Kurs, da sein Bruder laut ihm keine Tischmanieren habe. Ehefrau Heidi Klum (52), die ebenfalls an den Geburtstagsfeierlichkeiten teilnahm, stimmte ihrem Schwager lachend zu.

Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt auch die offene Frage nach einer dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz". Offiziell gab es zwar noch keine Bestätigung, doch in der finalen Folge der neuen Staffel machten die Zwillinge selbst ihren Fans Hoffnung. Tom scherzte: "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und am schönsten ist es noch nicht." Auch Bill ließ mit Blick auf die Dreharbeiten durchblicken: "Das sieht mir alles sehr unfertig aus." Fans der Brüder dürften sich also durchaus berechtigte Hoffnungen auf mehr TV-Nachschub machen.

Getty Images Bill Kaulitz, August 2023

Getty Images Tom Kaulitz und Bill, September 2024

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz in Berlin, Juni 2025