Er unterstützte Aubrey Plaza nach Suizid ihres Mannes

Im Januar erschütterte eine tragische Nachricht die Welt von Aubrey Plaza (40): Ihr Ehemann Jeff Baena (✝47) wurde tot in seinem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Der 47-jährige Regisseur und Autor war durch Suizid verstorben. Während dieser schweren Zeit sollte Chris Pratt (46), ein enger Freund und ehemaliger Kollege von Aubrey, eine wichtige Stütze für sie sein. Die beiden Schauspielstars, die sich vor Jahren am Set der Comedy-Serie "Parks and Recreation" kennengelernt hatten, verbindet seitdem eine tiefe Freundschaft. Laut Life & Style sei die Unterstützung von Chris in dieser Phase für Aubrey von großem Wert gewesen.

Eine Quelle erklärte dem Magazin: "Chris und Aubrey sind grundverschieden, doch gerade seine spirituelle Seite ist genau das, was sie brauchte." In der Vergangenheit standen sie oft gemeinsam vor der Kamera und harmonierten perfekt. Auch abseits der Schauspielerei haben sie immer zusammengehalten. Ihre Bindung sei keine typische Hollywood-Freundschaft, sondern geprägt von echter Zuneigung und Verständnis. Gerade jetzt, nach diesem tragischen Verlust, soll Chris eine entscheidende Rolle dabei spielen, Aubrey den nötigen Halt zu geben.

Die "White Lotus"-Darstellerin und Jeff waren seit 2011 ein Paar und hatten ihre Beziehung oft aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Doch wie Quellen damals berichteten, lebte das Paar schon Monate vor seinem Tod getrennt. Aubrey war nach New York gezogen, während Jeff in Los Angeles blieb. In den Wochen vor seinem Tod äußerte er beunruhigende Aussagen, die Aubrey dazu bewegten, sich um ihn zu sorgen. Trotz allem sei Aubrey der Verlust schwergefallen, und die Unterstützung durch enge Freunde wie Chris zeigt, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen in solch dunklen Zeiten sind.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Aubrey Plaza bei den 34. The Gothams Film Awards in New York

Getty Images Chris Pratt bei einer Amazon-Film-Programmvorstellung in Las Vegas