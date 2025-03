Aubrey Plaza und Jeff Baena waren vor seinem Tod getrennt

Aubrey Plazas (40) Mann Jeff Baena (✝47) beging im Januar Suizid. Nun kommt heraus, dass die Schauspielerin und der Drehbuchautor bereits Monate vor seinem Tod nicht mehr zusammen waren. Dies geht aus dem Bericht des Los Angeles County Department of Medical Examiner hervor, der People vorliegt. Demnach lebte das Paar seit September 2024 getrennt, als Aubrey nach New York zog. Einen Monat später machte Jeff offenbar "besorgniserregende Bemerkungen" gegenüber der "The White Lotus"-Bekanntheit, die sie "dazu veranlassten, einen Freund anzurufen, um einen Wohlbefindenscheck bei ihrem Mann durchzuführen."

Nach der Kontrolle im Oktober 2024 begab sich Jeff in Therapie, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Des Weiteren heißt es, dass der Regisseur und seine Frau "eheliche Schwierigkeiten" gehabt hätten, weswegen sie sich schließlich trennten. Trotz ihrer Trennung sollen sie ein wenig in Kontakt gestanden haben. Im Januar dieses Jahres gab es schließlich die erschütternde Nachricht für Aubrey, dass Jeff tot ist. Sein Assistent fand ihn leblos in seiner Wohnung in Los Angeles auf – der 47-Jährige wurde noch vor Ort für tot erklärt. Später wurde bestätigt, dass er Suizid beging.

Aubrey und Jeff waren 14 Jahre lang ein Paar. 2011 hatten die beiden sich auf eher ungewöhnliche Weise das Jawort gegeben: Sie heirateten damals in ihrem Zuhause in Pyjamas im Batikmuster. "Eines Abends wurde uns ein bisschen langweilig. Wir haben geheiratet und ich sage euch, wie: Onehourmarriage.com. Das ist echt, schaut nach", erinnerte sich Aubrey in der "Ellen DeGeneres Show" ein paar Monate nach der Vermählung zurück. Die beiden galten als Traumpaar.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jeff Baena, Regisseur