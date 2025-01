Gloria Glumac zweifelt an Kim Virginias Schwangerschaftstest

Kim Virginia Hartung (29) präsentierte gestern stolz einen positiven Schwangerschaftstest im Netz. Schon kurz vor Weihnachten plauderte die Reality-TV-Bekanntheit über einen Verhütungs-Fail mit ihrem neuen Freund Nikola Glumac (29) aus dem Nähkästchen und legte nahe, sie könne vielleicht Mutter werden. Nun scheint die Schwangerschaft also wirklich bestätigt – doch Kims Geschichte kauft ihr nicht jeder ab. Nikolas Noch-Ehefrau Gloria Glumac (32) fand in ihrer Instagram-Story harte Worte: "Geschmacklos, niveaulos, dreist, bodenlos und niederschmetternd für alle Frauen, die nicht schwanger werden können." Sie legte mithilfe eines Screenshots von Scherz-Schwangerschaftstests nahe, die ganze Aktion könne ein PR-Gag sein. Sollte Kim aber tatsächlich schwanger sein, würde es Gloria aus einem ganz bestimmten Grund freuen. "Dann begegne ich dieses und nächstes Jahr beiden in keiner Show", lachte sie.

Kim vermutete schon seit Wochen, schwanger zu sein. Den Test schob sie aber stets vor sich her und vertröstete ihre neugierigen Fans. Gestern Abend postete die Ex-Temptation Island-Verführerin schließlich ein Video auf Instagram, in dem sie den Schwangerschaftstest endlich durchführte. "Jetziger Stand ist es, dass ich eine Zwischenblutung hatte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt meine Periode war und ich jetzt sowieso meine Antwort habe oder eben eine Zwischenblutung. Wir machen jetzt einfach sicherheitshalber einen Test", erklärte sie aufgeregt. Als der zweite Streifen auf dem Test die Schwangerschaft bestätigte, kullerte Kim vor Glück prompt ein Tränchen über die Wange.

Gloria ist nicht die Einzige, die Kim die medienwirksame Schwangerschaftsverkündung nicht so ganz abkauft. Aufmerksamen Zuschauern fiel auf, dass das Video an entscheidenden Momenten geschnitten ist. "Am Anfang zeigst du die richtigen Schwangerschaftstests in der Hand, aber die sollten eigentlich einen rosa Deckel haben. Du schneidest das Video genau in dem Moment, wo du die Verpackung öffnest und man sieht den Test nicht. Der Test am Ende hat einen lila Deckel und das sind eigentlich die Ovulationstests", kommentierte ein Nutzer und heimste für seine Anmerkung rund 1500 Likes ein.

RTL Gloria Glumac bei "Das Sommerhaus der Stars" 2024

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

