Wird Nikola Glumac seiner Ex Kim Virginia beim Umzug helfen?

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) stecken mitten in einer Liebeskrise – vor rund einem Monat lösten die Realitystars ihre Verlobung auf. Nun steht eine weitere Veränderung in Kims Leben an: In wenigen Tagen muss sie aus ihrer Wohnung in Dubai ausziehen. Bei dem Umzug kann sich die Schwangere jedoch auf ihren Verflossenen verlassen. "Selbstverständlich, das ist Männersache. Ich lasse sie da natürlich nicht alleine und werde ihr da auf jeden Fall helfen", beteuert Nikola in seiner Instagram-Story. Während der Schwangerschaft dürfe Kim ohnehin nicht schwer heben.

In Kims Wohnung wohnten Nikola und die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin zuletzt zu zweit. Nach der Trennung packte der Temptation Island-Star jedoch seine Siebensachen und ist aktuell auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Leicht fällt Nikola dieser Schritt in Richtung Unabhängigkeit allerdings nicht. Erst kürzlich klagte er: "Ich war gestern auf Wohnungssuche und habe mir zwei oder drei Wohnungen angeschaut. Irgendwie hat sich das alles richtig komisch angefühlt, so alleine da zu sein und für sich selbst etwas zu suchen." Wichtig sei für Nikola dennoch, dass er in Kims Nähe bleiben kann.

Die Umstände von Kim und Nikolas plötzlichem Liebes-Aus sind noch immer ungeklärt. Anfang Juni meldete sich die 30-Jährige aus dem Krankenhaus bei ihren Fans. Sie sprach von einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt", betonte jedoch, dass diese nicht von Nikola ausgegangen sei. Dennoch sei sie "maßlos enttäuscht" von seinem Verhalten und habe die Verlobung mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, 2025