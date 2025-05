Brooklyn Beckham wollte Davids 50. Geburtstag separat feiern

In der Familie Beckham herrscht derzeit dicke Luft. Und dabei gab es zuletzt eigentlich einen Grund zum Feiern, denn Anfang Mai wurde Papa David 50 Jahre alt. Zur Party waren alle seine Kinder eingeladen, aber weil sein Ältester Brooklyn (26) derzeit Unstimmigkeiten mit seinem Bruder Romeo (22) und dessen Freundin hat, verzichtete er darauf. Papas runden Geburtstag wollte Brooklyn aber trotzdem gerne feiern. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly erklärt, haben der Promi-Spross und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30) David und Mama Victoria (51) zu einer separaten Feier eingeladen. Das sollen der Fußballer und die Designerin aber abgelehnt haben: "Sie haben der ganzen Familie gesagt, wo die Party ist: 'Hier ist die Zeit, hier ist das Datum.' Es ist nicht so kompliziert. Alle waren einverstanden."

Weder David noch Victoria wollen eines ihrer Kinder bevorzugen oder anders behandeln als die anderen, so die Quelle weiter. "David und Victoria wollen alle gleich behandeln und das Leben wie eine Familie angehen, denn die Familie macht solche Dinge auf eine bestimmte Art und Weise. Aber Brooklyn spielt anders und alles ist ein Drama", meint der Insider. Das Ehepaar soll nun genug von den Zankereien seiner Kinder haben und dem einen Riegel vorschieben, indem sie nicht mitspielen. Das ständige Drama ist ihnen wohl zu viel: "Es scheint, als wäre Drama auf jedem Event – von Hochzeiten über Geburtstage und Feiertage."

Zentrum des Streits zwischen Romeo und Brooklyn ist Romeos Freundin Kim Turnbull. Die Geschwister sollen schon seit mehreren Wochen nicht mehr miteinander sprechen. Der Grund: Kim hatte vor ihrer Beziehung zu dem 22-Jährigen wohl eine kurze Romanze mit seinem älteren Bruder. Wie TMZ erfahren haben will, ist Brooklyn deswegen unsicher, ob die Absichten der DJane ernst sind – ein Argument, das Romeo sicher nur ungern hört. Als Konsequenz mieden Brooklyn und Nicola in den vergangenen Monaten beinahe jedes Aufeinandertreffen – so auch Davids Geburtstag. Romeo und Kim feierten hingegen mit.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Spread Pictures / MEGA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025

