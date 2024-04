Größte Stütze: Herzogin Sophie kümmert sich rührend um Kate

In Herzogin Sophie (59) soll Prinzessin Kate (42) eine Freundin fürs Leben gefunden zu haben. Die Royal-Biografin Claudia Joseph ist sich sicher, dass die Frau von Prinz Edward (60), nachdem die Krebsdiagnose der Prinzessin öffentlich wurde, eine der größten Stützen ist. "Ich bin sicher, dass Sophie durch Kates Krebserkrankung eine Quelle der Stärke geworden ist und am Telefon immer für sie da ist", meint die Journalistin zu Fabulous. Die beiden seien sich auch so sehr nahe und wohnen auch nicht weit voneinander entfernt. Schon zuvor soll das Band zwischen Kate und Sophie eng gewesen sein und das könnte sich nun noch weiter stärken.

Die Freundschaft von den royalen Ladies soll schon mit Kate und Prinz Williams (41) Heirat begonnen haben. Sophie sei in dieser Anfangszeit eine wichtige Mentorin geworden, so Claudia. "Sie ist 17 Jahre älter als Kate und hat das alles schon einmal gesehen und gemacht", erklärt sie. Der Vorschlag, dass Sophie Kate betreuen soll, kam offenbar von Queen Elizabeth (✝96) persönlich: "Während Meghan Sophies Angebot zurückwies, sie in das Leben als Royal einzuführen, nahm Kate den Vorschlag der Königin anmutig an [...] und die Frauen sind sich näher gekommen." Die dreifache Mutter habe festgestellt, dass sie in der Herzogin von Edinburgh eine "wahre Verbündete" gefunden habe.

In den aktuellen Krisenzeiten scheint die Königsfamilie eng zusammenzurücken. Sogar der entfremdete Prinz Harry (39) soll Experten zufolge das Bedürfnis haben, seine Familie wieder mehr zu unterstützen. Eine, die sich aber weiterhin vom Palast fernhält, ist Harrys Frau Meghan. Doch Kates aktuelle Situation wird an der Beziehung der beiden wohl kaum etwas ändern, so der Experte Tom Quinn. "Kates Krebsdiagnose war ein echter Schock für Meghan, aber sie sieht keine Möglichkeit, die Beziehung zu retten, weil sie toxisch geworden ist. Meghan ist immer noch der Meinung, dass Kate im Unrecht war und sich entschuldigen sollte", war Tom sich im Interview mit The Mirror sicher.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Sophie und Kate so enge Freundinnen sind? Nein, davon höre ich zum ersten Mal. Ja, man hat schon öfter gesehen, wie gut sie sich verstehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de