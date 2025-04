Alte Aufnahme: Kate Cassidy teilt süßes Video mit Liam Payne

Kate Cassidy überrascht ihre Fans auf TikTok mit einem emotionalen Video, das sie zusammen mit ihrem verstorbenen Partner Liam Payne (✝31) zeigt. Dort sind die beiden zu sehen, wie sie auf einer Bank sitzen, sich umarmen, lachen und schließlich einen Kuss teilen. Später rennen sie gemeinsam auf die Kamera zu, wobei der Sänger seine Liebste lachend an der Taille greift. Begleitet wird die Aufnahme von der melancholischen Melodie des Songs "In Another Life" von Sophia Fredskild. Kate schreibt dazu: "An meinen Liam, bis wir uns im nächsten Leben wiedersehen."

Das Video erscheint fast sechs Monate nach Liams tragischem Sturz von einem Hotelbalkon im Oktober 2024, bei dem er ums Leben kam. Seitdem gibt Kate in verschiedenen Interviews und den sozialen Medien Einblicke in ihre Trauer. In einem Gespräch im Podcast "On Purpose" mit Jay Shetty (37) erinnerte sich die Influencerin an Liams letzte Worte. Sie erzählte, dass sie sich bei ihrem letzten Sehen viel Zeit genommen habe, um sich von Liam zu verabschieden, und daher fast ihren Flug verpasst hätte. Daraufhin soll er zu ihr gesagt haben: "Du tust so, als würdest du mich nie wiedersehen." Tragischerweise sollte dies tatsächlich ihr Abschied für immer sein.

Zudem gab Kate auch einige Einblicke in Liams Gefühlswelt und offenbarte, dass der Musiker mit psychischen Problemen und Sucht zu kämpfen gehabt habe. "Du kannst an guten und schlechten Tagen helfen und unterstützen, aber du kannst die Sucht und psychische Gesundheit nicht heilen", stellte sie in dem Podcast klar. Umso glücklicher sei sie, dass ihr und Liam ein schöner Abschied vergönnt war: "Ich bin so dankbar, dass es ein so liebevoller Abschied war. Ich hätte es mir nicht schöner wünschen können."

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Dezember 2022

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024

