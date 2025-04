Kate Cassidy erinnert sich an ihr letztes Gespräch mit Liam

Kate Cassidy hat nun in einem bewegenden Interview über die letzten Worte ihres Partners Liam Payne (✝31) gesprochen. Diese hatte er kurz vor seinem Tod geäußert. Die Influencerin, die den Sänger in Argentinien das letzte Mal sah, erzählte im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty (37) von jenem herzlichen Abschied, der sie mit gemischten Gefühlen zurücklässt. Kate verabschiedete sich ausgiebig und verlor dabei die Zeit aus den Augen. "Er sagte zu mir: 'Kate, du wirst deinen Flug verpassen, dein Auto ist schon in der Einfahrt.' Dann fügte er lachend hinzu: 'Du tust so, als wäre es das letzte Mal, dass du mich siehst.'" Nur wenige Tage später, am 16. Oktober 2024, verstarb Liam unerwartet.

In dem emotionalen Gespräch offenbarte Kate, welchen inneren Kampf Liam in seinen letzten Monaten geführt hatte. Der One Direction-Star hatte mit psychischen Problemen und Sucht zu kämpfen, wie sie berichtete. "Du kannst an guten und schlechten Tagen helfen und unterstützen, aber du kannst die Sucht und psychische Gesundheit nicht heilen", erklärte sie weiter. Doch dieser letzte Moment in Argentinien, bevor sie nach Florida flog, sei Kate nun besonders wichtig. Rückblickend beschreibt sie das Gespräch als schmerzhaft, aber auch tröstlich: "Ich bin so dankbar, dass es ein so liebevoller Abschied war. Ich hätte es mir nicht schöner wünschen können."

Liam, der als Mitglied der erfolgreichen Band One Direction weltberühmt wurde, hatte seinen Fans in der Vergangenheit tiefe Einblicke in seine persönlichen Herausforderungen gewährt. Im Jahr 2022 zeigte er sich erstmals öffentlich mit Kate. Die Beziehung schien ihm Stabilität zu geben – sie war oft an seiner Seite und unterstützte ihn. Seit seinem Tod bemüht sich Kate, ihre Trauer mit den Fans zu teilen, um anderen in ähnlichen Situationen Mut zu machen. "Ich bin nicht die Einzige, die im Moment trauert, ich weiß, dass er so viele von euch beeinflusst hat. Er hat seine Fans wirklich geliebt", sagte sie bereits in einem früheren TikTok-Video.

