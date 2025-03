Freunde vermuten: Kate schlägt aus Liam Paynes Tod Profit

Kate Cassidy, die ehemalige Freundin von Liam Payne (✝31), hat aktuell mit heftiger Kritik zu kämpfen, die sich seit dem tragischen Tod des Sängers im Oktober letzten Jahres an ihrer Person entlädt. Aus Liams Umfeld werden wegen Kates übermäßiger Präsenz in den sozialen Medien immer wieder verächtliche Stimmen laut. Denn Kate postet häufig private Erinnerungen aus ihrer Zeit mit Liam, was von Freunden des ehemaligen One-Direction-Mitglieds als geschmacklos empfunden wird.

Zuletzt veröffentlichte Kate anlässlich ihres 26. Geburtstags Fotos auf Social Media, die sie gemeinsam mit Liam zeigten. Wie Daily Mail berichtete, wurde von Liams Umfeld besonders empfindlich auf einen Netz-Post reagiert, in dem Kate eine von Liam hinterlassene Notiz mit Heiratsplänen zeigte. Freunde des Sängers fanden diese Enthüllungen unangebracht und schmerzhaft, insbesondere für seine Familie. Kate selbst verteidigte ihr Verhalten etwa in einem ITV-Interview damit, dass sie so mit ihrer Trauer umgehe und Liam auf diese Weise ehren wolle. Ein Insider aus Liams Bekanntenkreis kommentierte: "Niemand erwartet von ihr, dass sie schweigt, aber die Frequenz ihrer Beiträge lässt unsanfte Fragen aufkommen." Einige Bekannte des Sängers werfen Kate vor, mit Liams Namen ihre Reichweite als Influencerin vergrößern zu wollen.

Die Beziehung zwischen Liam und Kate hatte 2022 während einer Reise des Sängers in die USA begonnen und entwickelte sich schnell zu einer festen Partnerschaft. Kate, damals frisch von der Uni, beschloss, ihren Job gegen eine Karriere als Influencerin einzutauschen. Das Paar lebte fortan gemeinsam in einer luxuriösen Villa in Miami. Nur wenige Tage vor Liams tragischem Tod in Buenos Aires war Kate allein aus dem Urlaub abgereist und nach Miami zurückgekehrt – eine Entscheidung, die sie später bereute.

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy mit Nala, 2024

Anzeige Anzeige