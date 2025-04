Kate Cassidy teilt emotionale Hommage an Liam Payne (†31)

Kate Cassidy, die Freundin des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), hat jetzt in einem emotionalen TikTok-Video eine berührende Hommage an den ehemaligen One Direction-Star geteilt. Liam, der im Oktober vergangenen Jahres im Alter von nur 31 Jahren nach einem Sturz von einem Balkon in Argentinien ums Leben kam, hinterlässt eine große Lücke im Leben der Influencerin. Kate sprach jetzt offen über ihre Gefühle und erklärte, dass sie sich immer noch schwer damit tue, seinen Tod zu verstehen: "Ich bin hier und sehe den Sonnenuntergang. Ich weiß, dass Liam bei mir ist, aber ich kann immer noch nicht vollständig begreifen, dass er nicht physisch hier ist."

In dem Video, das Kate vor dem Hintergrund einer untergehenden Sonne drehte, teilte sie außerdem, wie tief der Verlust sie bis heute prägt. Besonders emotional wurde sie, als sie über kleine Momente des Alltags sprach, in denen sie an Liam denkt: "Ich erwische mich dabei, zu sagen: 'Liam würde das lieben', anstatt 'Liam hätte das geliebt'." Kate zitierte auch einen Satz, der sie begleitet: "Tief zu trauern bedeutet, vollkommen geliebt zu haben." Sie erklärte, wie dieser Gedanke ihr hilft, sich auf die Liebe zu konzentrieren, die sie hatte, anstatt auf das, was sie verloren hat.

Die Beziehung zu Liam hatte für Kate eine immense Bedeutung, und sie hat mit dem Verlust weiterhin zu kämpfen. In einem früheren Interview mit ITV beschrieb sie, wie schwierig es für sie sei, ihren Alltag zu bewältigen. Ihre Hündin Nala helfe ihr, morgens Motivation zu finden und einen klaren Kopf zu bekommen. "Das holt mich aus dem Bett und hilft meinem Gemütszustand und meiner psychischen Gesundheit wirklich sehr", verriet sie. Die gemeinsame Geschichte und die Erinnerungen an Liam seien für Kate eine Mischung aus Schmerz und Dankbarkeit, wie sie offen zugibt – gleichzeitig aber auch ein Zeugnis einer intensiven Liebe, die sie nie vergessen werde.

Instagram / kateecass Liam Payne und seine Freundin Kate Cassidy

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy mit Nala, 2024

