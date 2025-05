Kate Cassidy spricht offen über psychische Gesundheit

Kate Cassidy hat sich in einem bewegenden TikTok-Video an ihre 1,5 Millionen Follower gewandt und ehrlich über ihre aktuellen psychischen Herausforderungen gesprochen. Die Social-Media-Influencerin, die zwei Jahre lang mit Sänger Liam Payne (✝31) zusammen war, gestand, dass sie einen "mentalen Reset-Tag" brauchte, nachdem bekannt wurde, dass sie nach Liams überraschendem Tod im Oktober 2024 wohl nichts vom Erbe erhalten wird. "Ich habe die letzte Stunde einfach nur im Bett gelegen", erzählte Kate offen, während sie ungeschminkt in einem gelben Hoodie auf ihrem Bett saß. Sie zeigte, wie sie sich Schritt für Schritt motivierte: Make-up auflegen, Gassi gehen mit dem Hund, ein Treffen mit einer Freundin zum Mittagessen und schließlich ein Besuch bei der Therapeutin rundeten ihren Tag ab.

Hintergrund dieser emotionalen Offenheit ist der tragische Verlust ihres Partners, der nur zwei Tage nach ihrer letzten gemeinsamen Zeit in Argentinien tödlich von einem Hotelbalkon stürzte. Liam hinterließ kein Testament, weshalb nach britischem Erbrecht sein Vermögen hauptsächlich seinem Sohn Bear zufallen wird, den er mit seiner Ex-Partnerin Cheryl Tweedy (41) hat. Cheryl verwaltet das Erbe nun gemeinsam mit einem Anwalt, während Kate trotz der langen gemeinsamen Zeit und des Zusammenlebens in Florida laut aktueller Gesetzeslage leer ausgeht. Zahlreiche Fans unterstützten die Influencerin in den Kommentaren und lobten ihren mutigen Umgang mit Trauer und mentaler Gesundheit.

Auch in der schweren Zeit nach Liams Tod sucht Kate Trost in gemeinsamen Erinnerungen und kleinen Zeichen, die ihr Kraft geben. So teilt sie regelmäßig symbolische Momente in ihren sozialen Netzwerken: ein Regenbogen, der für sie einen Gruß von Liam bedeutet, persönliche Botschaften wie die gemeinsam verbundene Zahl "444" und Besuche an besonderen Orten, etwa dem Restaurant in Charleston, wo sie und Liam sich kennengelernt hatten. Ihre Follower begleiten sie dabei auf ihrem Trauerweg – viele ermutigen sie immer wieder, weiterhin offen über ihre Gefühle zu sprechen. Freunde und kleine Rituale, wie fliegendes Wunschpapier, helfen ihr, schöne Momente zu bewahren und Liam so auf ihre Weise nah zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Collage von Kate Cassidy und Liam Payne, Februar 2025