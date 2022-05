Für die diesjährige Met Gala hat sich Emma Stone (33) etwas ganz Besonderes überlegt. Alljährlich blickt die Welt auf die glamouröse Veranstaltung des Metropolitan Museum of Art, bei der jede Menge Stars über den roten Teppich laufen. Dabei ziehen viele Promis die Blicke mit ausgefallenen Looks auf sich. Für die Gala holte Emma nun sogar ihr Hochzeitskleid noch einmal aus dem Schrank.

Am Montag fand die Met Gala in New York City statt, an der auch die rothaarige Schönheit teilnahm. Wie Aufnahmen des Events zeigen, posierte die 33-Jährige lässig in einem weißen Kleid von Louis Vuitton, das kurz über den Knien endete. Auch mit Modedesigner Nicolas Ghesquière und Squid Game-Darstellerin Jung Ho-yeon (27) ließ sich die in Arizona geborene Beauty ablichten. Dass die Abendgarderobe von Emma noch einmal recycelt wurde, verkündete der offizielle Account des Vogue-Magazins schließlich auf Twitter: "Bei Emma Stones Kleid handelt es sich um ein besonderes Teil, das sie auf ihrer Hochzeitsfeier trug und das noch nie öffentlich zu sehen war."

Vor rund zwei Jahren waren Emma Stone und Dave McCary (36) gemeinsam vor den Traualtar getreten. Wann genau sich die "La La Land"-Darstellerin und ihr Liebster das Jawort gaben, ist zwar weiterhin nicht bekannt, Aufnahmen aus dem März zeigen jedoch, wie glücklich die Eheleute miteinander sind. Im vergangenen Jahr durfte das Paar dann ihre gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen.

