Martin Rütter outet sich als heimlicher Katzenliebhaber

Jahrelang hat Martin Rütter (54) mit dem alt bekannten Klischee gespielt: Entweder man ist ein Hunde- oder ein Katzenmensch. Auf Instagram verkündet der Hundeprofi nun aber etwas, womit seine Fans wohl niemals gerechnet hätten. Er teilt ein Video von einer niedlichen, getigerten Langhaarkatze, die auf einem Gartenstuhl liegt und sich genüsslich putzt. Dazu schreibt Martin: "Ok Leute, es ist jetzt an der Zeit, es zuzugeben", beginnt er sein Geständnis und gibt zu, alle an der Nase herumgeführt zu haben: "Um ehrlich zu sein: ich liebe Katzen und finde sie total faszinierend. Und mal ehrlich, wie kann man diese Katze nicht bezaubernd finden?"

Mit seiner dramatisch inszenierten Ankündigung könnte der Hundetrainer für den ein oder anderen Lacher gesorgt haben. "Unser Dackel ist ihnen gerade entfolgt, Herr Rütter", scherzt ein Fan. Ansonsten scheinen ihm die anderen Hundeherrchen, die dem TV-Star auf Social Media folgen, die Liebe zu den anderen Vierbeinern nicht übel zu nehmen. "Wie könnte man Katzen auch nicht mögen? Alle Tiere sind auf ihre Weise so toll", schwärmt eine Nutzerin, während andere bereits von einem neuen Sendungskonzept – mit Hunden und Katzen – träumen. "Ich habe es gewusst – Martin der Katzenflüsterer", lautet ein Kommentar.

Ob aus dieser neuen Show-Idee etwas wird? Zugegeben – an Fernsehauftritten mangelt es dem 54-Jährigen vermutlich nicht. Neben seiner wöchentlichen Realitydoku "Der Hundeprofi" sah man den Tierpsychologen auch schon bei Gastauftritten wie Grill den Henssler und Die Höhle der Löwen. 2021 durfte er sich sogar mal als Moderator der Quizshow "Die rote Kugel" versuchen. Seine Liebe zu Tieren steht bei allem, was er tut, aber wohl immer an erster Stelle. So teilt er auch auf Social Media regelmäßig Tipps und Tricks zur Hundeerziehung, schreibt sogar Bücher darüber und vermarktet inzwischen auch sein eigenes Haustierzubehör.

Instagram / martinruetter_official Martin Rütters Katze

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter im April 2024

