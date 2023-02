Kritik an Enisa Bukvic: Martin Rütter platzt der Kragen!

Martin Rütter (52) hat keine Geduld mehr! Bereits seit Jahren trainiert der Hundeprofi im TV die erzieherischen Härtefälle. Dabei besucht er immer mal wieder Promis und ihre Vierbeiner. Im Netz teilt er aber auch gerne mal gegen den Umgang der Stars mit ihren Hunden aus. Jetzt nimmt er sich Influencerin Enisa Bukvic vor – und dabei platzt Martin regelrecht der Kragen!

Auf Instagram teilt Martin ein Video, das Enisa zuvor in ihrer Story gepostet hatte. Darin erzählt sie, dass sie das Hundetraining so sehr stresse, dass sie es aufgegeben habe, ihnen alles alleine beizubringen. Deshalb übernehme das jetzt ein Profi. Für Martin ein absolutes No-Go. "Es kann doch nicht sein, dass jeder einfach einen Hund kaufen kann und das arme Tier badet es aus. Keine Lust auf Training, Hund an jemand anderen abgegeben und hoffen, das Tier sei danach erzogen", wettert der 52-Jährige. Die beste Lösung sei ein Hundeführerschein und auch nicht jeder Trainer habe die richtige "Kompetenz", meint der Experte.

Enisa lässt diese Anschuldigung aber nicht einfach so stehen. "Meine Hunde sind aggressiv und ich versuche seit Monaten, sie alleine zu trainieren", erklärt sie in ihrer Story. Der Profi sei die letzte Möglichkeit gewesen. Sie wünsche sich, dass Martin sich direkt an sie gewendet hätte, denn für Tipps sei sie immer dankbar.

Die Höhle der Löwen, VOX Martin Rütter bei "Die Höhle der Löwen"

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, Influencerin

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter, TV-Hundetrainer

