Vorbereitungen für Jeff Bezos' Hochzeit sind in vollem Gange

Ein wahres Spektakel bahnt sich in Venedig an: Jeff Bezos (61), der Gründer von Amazon, und die ehemalige Moderatorin Lauren Sánchez (55) laden zur Hochzeit der Superlative. In der italienischen Lagunenstadt sind bereits mehr als 95 Privatjets gelandet, die prominente Gäste aus aller Welt nach Italien bringen. Laut diverser Medienberichte stehen große Namen wie Oprah Winfrey (71), Kim Kardashian (44), George Clooney (64), Ivanka Trump (43) oder Bill Gates (69) auf der Gästeliste.

Die Vorbereitungen für die Hochzeit sind bereits in vollem Gange und nehmen teils skurrile Ausmaße an. So wurden lebensgroße Statuen von Jeff und Lauren in Venedig aufgestellt, die schnell zur Touristenattraktion avancierten. Jeffs Statue war mit falschen Dollarnoten geschmückt, während die von Lauren liebevoll auf einer Gondel platziert war. Fotos der ungewöhnlichen Attraktion veröffentlichte unter anderem TMZ. Dieses Schauspiel sorgte für reichlich Aufsehen und lockte nicht nur Touristen, sondern auch Venedigs berühmte Stadttauben an. Die Hochzeit selbst soll sich über mehrere Tage erstrecken und Medienberichten zufolge mindestens 10 Millionen Euro kosten.

Venedig als Hochzeitsschauplatz ist nicht nur eine romantische, sondern auch eine logistische Herausforderung, die angesichts der prominenten Gästeliste wird akribisch abgesichert wird. Ursprünglich war geplant, im prunkvollen Saal der Scuola Grande della Misericordia zu feiern. Doch aufgrund internationaler Sicherheitsbedenken wurden die Feierlichkeiten in das Arsenale-Viertel verlegt. Um unnötige Aufmerksamkeit zu vermeiden, bleibt auch Jeffs Luxusjacht Koru vor der Küste Kroatiens liegen.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, März 2025

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Jahr 2023

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Weißen Haus im April 2024

