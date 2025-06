Alleine Wäsche waschen? Serkan Yavuz ruft seine Mama an

Wäschewaschen will gelernt sein: Serkan Yavuz (32), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, sorgte kürzlich in seiner Instagram-Story für Lacher, als er von seinen Schwierigkeiten mit der neuen Waschmaschine berichtete. "Bin gespannt, was da passiert – hab alles bei diesem 'Schnell-Mix' reingepackt. Schwarz, weiß, grau, bunt, alles mit drin. In 59 Minuten wissen wir mehr", teilte er seinen Followern mit. Kurz darauf meldeten sich gleich mehrere seiner Fans besorgt und wiesen ihn darauf hin, dass er seine Wäsche vermutlich ruinieren wird. Voller Panik und Verzweiflung griff Serkan schließlich zum Telefon und rief seine Mutter an, um sich von ihr Hilfe zu holen, was er natürlich mit der Kamera festhielt. Seine Mama hat er immerhin als "Chefin" in seinem Telefon eingespeichert, wie er in seiner Story zeigt – das muss ja was bedeuten.

Die Reaktion seiner Mutter ließ nicht lange auf sich warten: Entsetzt über sein Wasch-Fiasko erklärte sie Serkan, dass sie am Wochenende vorbeikommen würde, um seine weiße Wäsche zu retten. Doch der Social-Media-Star konnte es sich nicht verkneifen, seine Mutter ein wenig aufzuziehen, da sie ihm die Waschmaschine empfohlen hatte. "Jemand muss an der ganzen Nummer Schuld sein. Und ganz gewiss nicht ich", scherzte Serkan. Die humorvolle Diskussion der beiden, bei der seine Mutter ihm unmissverständlich klarmachte, dass allein er für das Chaos verantwortlich sei, entwickelte sich schnell zu einem amüsanten Schlagabtausch. "Das geht nicht auf meine Rechnung. Du hast die Scheiße gebaut", erklärte die Mama des TV-Stars resolut und fügte hinzu: "Das kann ja sogar Nova besser." Letztendlich hat aber alles geklappt – die Wäsche konnte danach in den Trockner.

Für Situationen wie diese lieben seine Fans den Reality-Star, der sich selbst nie zu ernst nimmt. Serkan, der mit seiner Mama offenbar ein besonders enges Verhältnis pflegt, nutzt immer wieder Gelegenheiten, ihre lustigen Anekdoten und liebevollen Neckereien zu teilen. Dass er sich bei ihr trotz allem immer auf Unterstützung verlassen kann, bewies sie auch diesmal wieder. Mit seinem unbefangenen Humor und der Fähigkeit, sich selbst auf die Schippe zu nehmen, hat Serkan einmal mehr gezeigt, warum er bei seinen Fans so beliebt ist – selbst wenn er daran arbeitet, im Haushalt auf eigenen Beinen zu stehen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige

ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Serkan Yavuz, September 2023