Datingshow "Die Bachelors" startet mit katastrophalen Quoten

Für RTL steht der Staffelstart von Die Bachelors unter keinem guten Stern: Nur 0,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zur ersten Folge der 15. Staffel am Mittwochabend ein, wie DWDL berichtet. Damit verfehlte die Show erstmals in ihrer Geschichte die Millionenmarke. Auch bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte das Format kaum punkten und erreichte lediglich 0,292 Millionen Zuschauer. Mit einem Marktanteil von 4,1 Prozent insgesamt und 8,9 Prozent in der Zielgruppe bleibt der Auftakt weit hinter den Erwartungen zurück. Die neue Sendezeit im Sommer statt wie gewohnt zu Jahresbeginn scheint sich als Fehlschlag zu entpuppen.

Zusätzliche Konkurrenz bekam die Kuppelshow von RTLZWEI: Kampf der Realitystars legte mit Marktanteilen von bis zu 6,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe eine überraschend gute Performance hin. Ein interner Vergleich macht die Sache für RTL auch nicht besser: Das vom Sender selbst am Mittwoch zuvor ausgestrahlte Format Du gewinnst hier nicht die Million hatte zwar ähnlich schwache Quoten, wurde jedoch nicht so ambitioniert angekündigt. Bereits das darauffolgende Nachrichtenformat "RTL Direkt" hatte nach der schwachen Vorlage von "Die Bachelors" mit nur 5,5 Prozent in der Zielgruppe ebenfalls zu kämpfen.

Dabei hatte der Sender die Datingshow extra mit frischem Konzept aufgepeppt: Seit vergangenem Jahr suchen gleich zwei Junggesellen – aktuell Felix Stein und Martin Braun – die große Liebe unter den 26 Single-Damen, diesmal in der malerischen Kulisse von Kapstadt. Vergangenes Jahr waren es noch Sebastian Klaus (37) und Dennis Gries, die in der Sendung ihre bessere Hälfte suchten. Doch offenbar konnte der doppelte "Bachelor"-Spaß dieses Jahr bislang nicht überzeugen. Zudem bietet RTL+ die neuen Folgen vorab online an. Ob diese parallele Strategie langfristig noch Zuschauer vor den Fernseher locken kann, bleibt abzuwarten.

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" im Jahr 2025

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, die Bachelors 2024

