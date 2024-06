Heidi Klum schmeißt GNTM-Armin raus: Fans sind entsetzt!

Das Halbfinale von Germany's Next Topmodel war schon zum Greifen nah – doch für Armin Rausch reichte es nicht. Der 27-Jährige wurde in der 17. Folge der Castingshow von Heidi Klum (51) nach Hause geschickt. Die Zuschauer finden die Entscheidung alles andere als gerechtfertigt: In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 7. Juli, 10:50 Uhr] stimmten 482 (89,1 Prozent) der 541 Teilnehmer dafür, dass sie den Exit des Kempteners nicht nachvollziehen können und entsetzt sind. Lediglich 59 Personen, und damit 10,9 Prozent, fanden seinen Rauswurf fair.

Auch im Netz zeigt sich, dass zahlreiche Fans enttäuscht darüber sind, dass Armin gehen musste. "Und wieder geht jemand, der definitiv ins Finale gehört hätte", "In welcher Welt sollte Fabienne besser gewesen sein als Armin?" und "Mein Favorit ist raus. Echt schade, finde, Armin hat das mega gemacht!", schreiben nur drei von vielen Usern auf Instagram. Ein weiterer merkt empört an, dass er nun nicht mehr einschalten wird: "Sorry, aber das war's für mich. Diese Staffel ist echt ein Witz. Zwillinge und Fabienne noch drin, für mich absolut nicht nachvollziehbar."

Im GNTM-Viertelfinale mussten sich die neun verbliebenen Kandidaten wieder ordentlich beweisen. Es stand ein hartes Shooting an, bei dem jeweils zwei Models in opulenten Outfits fotografiert wurden. Das Besondere daran: Das Ganze stand unter dem Motto der Sportart Fechten und fand in der Höhe statt – die Mädels und Jungs wurden an Bungee-Seilen festgezurrt. Viele hatten damit ihre Probleme, darunter offenbar auch Armin. "Ihr seid heute generell zu locker an die Sache gegangen", erklärt Heidi, als sie ihm schließlich am Ende kein Foto überreicht. Mit Armins Exit sind noch acht Teilnehmer im Rennen um den Sieg. Im Halbfinale müssen sich kommende Woche Linus, Jermaine, Frieder, Lea, Fabienne, Xenia, Grace sowie das Twin-Team Luka und Julian beweisen.

Instagram / arminrsch Armin Rausch, GNTM-Kandidat

ProSieben/Sven Doornkaat Frieder Sell und Armin Rausch

