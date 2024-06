GNTM-Überraschung: Armin Rausch und Grace Zak sind ein Paar

Was für eine Überraschung im Germany's Next Topmodel-Finale! Eigentlich sucht Heidi Klum (51) am heutigen Abend nach einem Gewinner und einer Gewinnerin der 19. Staffel, doch kurz vor der Verkündung macht Armin Rausch Grace Zak eine süße Liebeserklärung! "Mein absolutes Highlight ist die Grace", beginnt der Hottie zu erzählen. Sichtlich nervös stellt er ihr schließlich die besondere Frage: "Ich glaube, man hat ja gesehen, dass wir ein richtig gutes Team geworden sind. [...] Grace, ich wollte dich fragen, willst du mit mir zusammen sein?" Grace fällt Armin in die Arme und antwortet: "Oh mein Gott, bist du süß!" Danach küssen sie sich ganz romantisch. Damit ist das erste GNTM-Pärchen der diesjährigen Staffel geboren!

Heidi habe die Liebelei ihrer Schützlinge kommen sehen: "Bei den Proben habe ich es immer gesehen, wenn Augen sich gegenseitig auffressen könnten." Als Armin die ein oder andere Absage für einen Job bekommen habe, habe Grace ihn aufgebaut und ermutigt, weiterzumachen. Das sei der Moment gewesen, in dem sich etwas zwischen den beiden entwickelt habe.

Dass sich eine Romanze zwischen Armin und Grace anbahnt, dürfte viele Fans überraschen. Denn eigentlich hatte der Kemptener zu Beginn der Staffel heftig mit Jana Wetzel geflirtet. In einer der ersten Folgen machten sich die beiden Komplimente über ihr Outfit und waren dabei ziemlich flirty. Im Einzelinterview erklärte der 27-Jährige: "Der Connection von Jana und mir würde ich schon so eine Acht von zehn geben."

Instagram / arminrsch GNTM-Kandidat Armin

ProSieben/Michael de Boer Jana Wetzel nach dem GNTM-Umstyling 2024

Hättet ihr gedacht, dass Armin und Grace ihre Liebe in der Show verkünden? Ja, das war offensichtlich! Nee, das ist eine komplette Überraschung. Ergebnis anzeigen



